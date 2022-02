1월 LG엔솔로 재미 본 외국인, 이달엔 K반도체 쇼핑

[아시아경제 지연진 기자] 이달 들어 외국인 투자자들이 국내 주식시장에서 1조원 넘게 순매수한 것으로 나타났다. 지난달 LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 482,000 전일대비 7,500 등락률 +1.58% 거래량 1,411,055 전일가 474,500 2022.02.11 15:30 장마감 관련기사 韓 증시 '큰손' 연기금, 삼성전자 팔고 LG엔솔 샀다 임상 3상 완료! “한국비엔씨” 뛰어넘을 NEW바이오! 또 한 번의 역사 기록!'美 인플레 공포'에 파랗게 질린 증시…코스닥 2% 하락 close 상장으로 큰 차익을 실현한 외국인들은 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 132,000 전일대비 2,500 등락률 +1.93% 거래량 6,057,207 전일가 129,500 2022.02.11 15:30 장마감 관련기사 물류난 영향에 HMM 작년 영업익 7兆 전망…한국 4번째韓 증시 '큰손' 연기금, 삼성전자 팔고 LG엔솔 샀다 '美 인플레 공포'에 파랗게 질린 증시…코스닥 2% 하락 close 와 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 74,900 전일대비 500 등락률 -0.66% 거래량 12,205,407 전일가 75,400 2022.02.11 15:30 장마감 관련기사 물류난 영향에 HMM 작년 영업익 7兆 전망…한국 4번째韓 증시 '큰손' 연기금, 삼성전자 팔고 LG엔솔 샀다 '美 인플레 공포'에 파랗게 질린 증시…코스닥 2% 하락 close 를 집중 매수했다.

13일 한국거래소에 따르면 외국인은 지난 3일~11일 1조583억원 상당의 국내 주식을 순매수했다. 유가증권 시장에서 2조636억원을 순매수한 반면, 코스닥 시장에선 7993억원 상당을 순매도했다.

지난주(2월7일~11일) 외국인은 SK하이닉스를 5685억원 상당 순매수했고, 삼성전자도 5594억원 상당 순매수했다. 이어 우리금융지주(2116억원)와 하나금융지주(1583억원), KB금융(1498억원) 등의 순이었다.

이달 들어 기관은 2조505억원 상당을 순매수했다. 지난주 기관 순매수 종목은 SK하이닉스(1052억원)가 가장 많았고, 아모레퍼시픽(468억원)과 롯데케미칼(426억원), 신세계(283억원) 등 리오프닝주가 상위 리스트에 올랐다. 최근 가격 변동성이 커진 엘앤에프(245억원)도 저가매수했다.

서정훈 삼성증권 연구원은 "국내 증시는 단기 반등 이후 숨 고르기를 보이고 있지만, 변동성은 점차 잦아들고 있다"며 "이 같은 진정 추세는 증시의 긴축 내성 확보와 함께 더 이어질 것으로 예상한다"전했다. 이어 "글로벌 증시 전반이 리오프닝 기대감을 먼저 반영하고 있음을 감안한다면, 소비재 중심의 경제활동 재개 수혜주와 IT H/W, 소재, 산업재 등의 경기민감주 중심의 접근이 유효하겠다"고 전했다. 또 금리 상승기의 대표적 수혜주인 금융 업종도 추천했다.

