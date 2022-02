[아시아경제 이선애 기자] 자체 기준 유효기간이 지난 식자재를 사용한 혐의로 경찰에 고발된 한국맥도날드가 불송치 처분을 받았다.

13일 서울 강남경찰서는 지난달 18일 식품위생법 위반 혐의로 고발된 한국맥도날드 대표 A에 대해 증거 불충분으로 불송치 결정을 내렸다.

앞서 지난해 8월 한국 맥도날드는 서울의 한 점포에서 자체 유효기간이 지난 빵 등에 날짜 스티커를 덧붙이는 방식으로 폐기 대상인 식자재를 재사용했다는 의혹으로 경찰에 고발됐다.

당시 한국맥도날드는 스티커를 덧붙인 것을 인정하면서도 "유효기한(2차 유효기한)은 원재료 품질을 더 높은 수준으로 유지·제공하기 위한 맥도날드의 자체 품질 관리 기준으로, 일반적으로 알려진 유통기한(1차 유효기한)보다 짧게 설정하고 있다"고 해명했다.

경찰 관계자는 "맥도날드의 자체 유효기간과 일반적인 유통기한이 다르다는 점을 고려했다"고 말했다.

