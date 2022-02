사전 예약 경쟁 치열…SKT, 우주에서 하나 뿐인 NFT 준다

[아시아경제 임혜선 기자] SK텔레콤에서 갤럭시S22를 예약하면 우주에서 하나뿐인 대체 불가능 토큰(NFT)를 받을 수 있다.”

SK텔레콤은 14일부터 21일까지 갤럭시S22의 예약 판매에 돌입한다고 13일 밝혔다. 예약 고객의 개통은 22일, 공식 출시는 25일이다.

SKT는 이번 갤럭시S22의 사전예약 구매고객을 위해 SKT와 라이프스타일 브랜드 ‘피치스(Peaches.)’가 처음 발행하는 NFT 및 멤버십 혜택과 굿즈, 김연아, 페이커, 프로골퍼 김한별 등 셀럽과의 팬미팅 이벤트, 메타버스 이프랜드 내에서 직접 체험·상담이 가능한 갤S22 팝업스토어, 한정판 갤S22 메르세데스-EQ 에디션과 마크앤로나 에디션 등 색다른 혜택을 준비했다.

SKT는 피치스와 협업을 통해 국내 자산 거래소 코빗과 손잡고 NFT 프로모션을 진행한다. 갤S22 시리즈의 예약판매에 참여해 개통을 완료하고 다음달 14일까지 이벤트에 응모한 고객 중 2000명을 추첨해 SKT와 피치스의 NFT 각각 1개씩을 증정한다. 등급별로 구독 상품 T우주 상품권, 갤럭시 S22 울트라, 갤럭시 버즈2, 피치스 VIP 멤버십 등의 혜택을 준다.

당첨된 고객들에게는 코빗 계정으로 이더리움 기반의 NFT가 제공되며, 코빗은 올 하반기 중 NFT 2차 거래도 가능하도록 지원할 계획이다.

SKT는 갤S22 사전예약 후 개통 고객 중 추첨을 통해 김연아와의 비대면 쿡미팅, 페이커와의 LOL 한판, 프로골퍼 김한별(‘21년 SK텔레콤 오픈 우승자)의 비대면 골프레슨 등 셀럽과의 추억을 만들 수 있는 특별 혜택도 준비했다.

총 1000명을 추첨해 셀럽과의 스페셜 체험(체험 별 각 22명), 프리미엄 호텔 숙박권(4명), VIP건강검진(20명), 헬스케어 이용권(40명), 호텔 플랫폼 이용권(80명), 액티비티 체험권(150명), 구독 상품 우주패스all 1개월 이용권(640명)을 증정한다.

메타버스 플랫폼인 이프랜드 내에 공식 온라인몰 T다이렉트샵의 갤럭시S22 팝업스토어를 구현한다. 메타버스 공간에 갤S22 3D 모델을 전시하고 전문 상담원 아바타가 갤S22의 사전예약 상담도 진행한다. 또한 구매 희망 고객은 T다이렉트샵으로 연결, 원스톱 구매까지 가능하도록 지원할 계획이다.

또한, 방문 고객을 위한 다채로운 참여 이벤트도 진행한다. 14일 오후 7시부터 10시까지 풍성한 경품과 함께 퀴즈 이벤트를 진행하고, 예판 기간에 팝업 스토어를 방문하고 SNS에 방문 후기를 남기는 고객들을 추첨하여 사은품도 증정할 계획이다.

SKT는 T다이렉트샵에서 프리미엄 브랜드인 ‘벤츠’, 유명 골프용품 브랜드인 ‘마크앤로나’와 협업한 갤럭시S22 울트라 한정판 에디션도 준비했다.

갤럭시S22 울트라 메르세데스-EQ 에디션은 총 2000대 한정으로 레디백, 전용케이스, 무선충전패드, 카드지갑, 키링, 키 파우치, 네임택, 폰테마 등 차량/휴대폰 악세서리 8종으로 구성되어 있다.

갤럭시S22 울트라 마크앤로나 에디션은 총 1000대 한정이며 전용케이스, 네임택, 거리측정기 파우치, 볼마커, 무선충전패드, 폰테마 등 골프·휴대폰 악세서리 6종으로 구성됐다.

이 외에도 T다이렉트샵 전체 구매 고객들은 DIY 케이스, 구매 시 1만원 후원 및 1000 행복 크레딧 적립을 해주는 유니세프 후원 패키지, 프리미엄 5종 액세서리 등 다양한 T기프트를 선택할 수 있다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr