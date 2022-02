서울시교육청 '2023학년도 대입 진학지도' 동영상 강의 제공

15일 오후 2시부터 유튜브로 제공

서울시교육청 진학지도지원단 교사 참여

[아시아경제 한진주 기자] 서울시교육청 산하 교육연구정보원이 15일부터 '2023 대입 학년 초 진학지도 지원 자료' 동영상을 서울진로진학정보센터 홈페이지와 서울시교육청, 교육연구정보원 유튜브 채널을 통해 제공한다고 13일 밝혔다.

지난해부터 문·이과 구분이 없는 통합형 수능이 시행되면서 대입에서는 자연계열 학생들의 교차지원이 늘어나는 변화가 있었다. 올해도 수도권 소재 대학의 지역균형인재전형과 정시전형 확대 기조가 이어질 것으로 예상된다.

이에 서울시교육청은 고3 진학담당 교사와 학생·학부모가 이러한 대입환경 변화에 적절히 대응할 수 있도록 학년 초 진학지도 지원 자료를 동영상으로 제작했다. 진학지도 경험이 풍부한 서울시교육청 대학진학지도지원단 소속의 현직 교사들이 참여했다.

진학지도 동영상은 지난해 수능과 지원경향 분석, 대입 전형별 Q&A 등 2023학년도 대입 전형에 대비한 7개로 구성된다. 설명회는 각 30분 내외로 2명의 강사가 함께 진행한다.

교육연구정보원은 '쎈(Sen)진학 2023 대입 전형의 이해와 대비' 자료집을 이달 중순 서울 관내 고등학교에 보급한다. 이 자료는 서울진로진학정보센터 홈페이지에서 고등학교 진학담당 교사뿐만 아니라 학생과 학부모도 내려받을 수 있다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr