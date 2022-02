李 '신천지 특검' 주장…尹 "지나가는 소가 웃을 행동"

윤석열, 이재명 향해 "급한 심정 알지만 보기 너무 안됐다"고 맞받아쳐

[아시아경제 금보령 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보는 이재명 더불어민주당 대선후보가 제기한 '신천지 압수수색 거부 의혹 특검 도입' 주장에 대해 "지나가는 소가 웃을 행동"이라고 평했다.

윤 후보는 12일 오후 전남 여수 제일병원 장례식장에서 여천NCC 공장 폭발사고 희생자를 조문한 뒤 기자들과 만나 이같이 밝혔다.

이 후보는 이날 윤 후보의 검찰총장 당시 신천지 압수수색 거부 의혹을 언급하면서 "주술과 사교가 국가 최고 지도자에게 영향을 미쳤다는 사실이 검찰 권력과 정치적 이익을 맞바꾸었다는 건 결코 용납돼선 안 된다"며 "대선 결과를 떠나 어떤 경우라도 특검이 필요하다고 본다"고 말한 바 있다.

이에 윤 후보는 "뭐가 그리 급했는지"라며 "성남시장 때 한 일이나 선거운동을 하는 방법이나 지나가는 소가 웃을 행동이라고 보여진다"고 맞받아쳤다.

윤 후보는 또 "신천지 과천본부 서버를 가져다 대검 직원들을 한 달 동안 파견시켜서 중대본에 전부 포렌식해서 자료를 넘겨줬다"며 "그게 기반이 돼서 추가 수사와 방역 대책이 이뤄졌고, 광범위한 자금 추적과 관련 압수수색을 5개월 정도 해서 신천지 교주에 대한 사법 처리를 지휘했다"고 설명했다.

그러면서 윤 후보는 이 후보를 직격했다. 그는 "당시 정치인으로서 쇼나 하고 경기도에서는 조사까지 하고 왜 고발도 안 했는지 그게 오히려 더 의심스럽다"며 "선거 앞두고 대장동 특검은 거부하면서 선거운동 이렇게 하는 거 아니다"라고 강조했다. 이어 "급한 심정 알지만 보기 너무 안됐다"고 덧붙였다.

윤 후보 선거대책본부도 이 후보를 정조준하고 나섰다. 이양수 선대본 수석대변인은 이날 논평을 통해 "이 후보는 선거가 급해질수록 허위 무속 프레임에 집착하는가"라며 "너무나 다급해 보인다"고 비판했다.

이와 함께 이 수석대변인은 "윤 후보는 27년간 검찰에서 증거와 법리에 입각한 합리적인 수사와 공소유지를 해왔다. 그 과정을 수많은 국민과 직장 동료들이 지켜보았다"며 "무속인이 의사 결정에 관여한다는 식의 허위 프레임은 비웃음을 살 뿐"이라고 꼬집었다.

이 후보는 전날 한국기자협회 주최로 열린 TV토론에서도 윤 후보에게 "신천지가 코로나19 방역을 방해했을 때 법무부장관이 압수수색을 지시했는데 보건복지부 의견을 들어서 압수수색 거부했다고 말씀한 거 같은데, 건진법사인가 하는 사람이 '이만희(신천지 총회장) 건들면 영매라서 당신에게 피해 간다'는 말을 듣고 압수수색 포기했다는 보도가 나갔다"며 "압수수색을 하지 않은 이유는 무엇인가"라고 지적한 바 있다.

윤 후보는 이에 대해 "법무부장관의 압수수색 지시는 완전히 쇼였다. 이 후보도 추미애 전 법무부장관도 튀는 행동을 하고 싶어한 걸로 보여진다"며 "언론에 풀면서 압수수색 지시가 내려왔다. 완전히 코미디 같은 쇼인데 모두가 웃었다"고 답변했다.

