나희승 한국철도 사장, 수도권전철 방역 현장 점검

영등포역 찾아 오미크론 대응 현황 살피고 안전 확보 당부

나희승 한국철도공사(코레일) 사장이 오미크론 확산에 대비한 현장 방역 체계를 점검했다.

12일 코레일에 따르면 나 사장은 지난 11일 오후 수도권광역본부의 올해 업무계획을 보고 받고, 영등포역을 찾아 승객의 80% 이상이 수도권전철을 이용하는 역 특성에 맞는 방역과 고객 안내로 오미크론 변이 확산 방지에 최선을 다해 줄 것을 강조했다.

특히 전철 1회권 카드 소독과 직원용 자가진단키트 비치 등 오미크론에 대비한 강화된 방역대책을 점검하고, 열차 이용객의 안전을 위한 철저한 안내도 당부했다.

또 나 사장은 역무실, 방송실, 로컬관제실 등을 살피고 직원들을 격려한 후 만에 하나 있을 직원 감염 발생 등 비상 상황에 따른 공백을 줄이고 고객 서비스를 안정적으로 제공할 수 있도록 업무 연속성 유지에 만전을 기해달라고 주문했다.

나 사장은 “오미크론 유행 규모를 예측하기 어려운 상황에 고객뿐만 아니라 직원들의 개인 방역에도 힘써달라”며 “고객과의 최접점에서 우리 모두의 생명과 안전을 지킨다는 사명감으로 최선을 다해달라”고 강조했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr