이재명 “신천지 압수수색 안 한 윤석열 직무유기..특검으로 진상규명해야”

이재명 더불어민주당 대선후보

윤석열 후보 "신천지 압수수색 안해"

"특검 진상규명해야" 저격

[아시아경제 구채은 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보가 12일 국민의힘 윤석열 대선 후보가 검찰총장 시절 코로나19 확산의 진앙으로 떠올랐던 신천지 신도 명단 확보를 위한 압수수색을 하지 않은 것을 ‘직무유기’이자 ‘범죄’라고 저격하며 “특검을 통한 진상규명과 처벌이 필요하다”고 말했다.

이 후보는 이날 충남 천안 독립기념관에서 충·남북 지역 공약을 발표한 뒤 진행한 질의 응답에서 이같이 말했다. 이 후보는 “특히 주술과 사교가 국가 최고지도자에게 영향을 미쳤다는 사실, 특히 검찰 권력과 정치적 이익을 사교 집단을 통해 맞바꿨단 사실은 결코 용납돼선 안 되는 일”이라고 했다. 또 “검찰의 중립성을 지금 신뢰하기 어렵고, 대선이 끝나면 더 어려울 것이어서 어떤 경우에라도 특검을 통해서라도 진상 규명과 처벌이 필요하다고 본다”고 했다.

윤 후보를 향해 “신천지 압수수색을 합리적이지 않은 이유로 회피했고 거부했다”며 “신천지가 윤 후보로부터 은혜를 입었으니 당원가입을 도와주라는 조직적 지시가 이뤄졌고, 알 수 없는 숫자의 120만명으로 추정되는 당원 가입과 경선 결과에 대한 영향이 있었단 점은 대체적으로 사실에 접근해 보인다”고 말했다. 신천지 신도들이 조직적으로 국민의힘 대선 후보 선출을 위한 당내 경선에서 윤 후보를 밀어줬다는 취지로 해석됐다.

빈센트 브룩스 전 주한미군사령관이 해외 언론 인터뷰에서 한국 내 추가 사드 배치가 불필요하다는 발언을 한 것과 관련, ‘이·윤 후보 간 해석이 엇갈린다는 질문’에 이 후보는 “윤 후보는 객관적 사실을 일부러 왜곡해서 주장할 때가 상당히 있다는 판단이 든다”고 지적했다. 그는 “특히 브룩스 전 사령관 이야기는, 외국 고위직의 입장을 가지고 그 분이 한 말이 뭐냐를 가지고 논쟁하는 것 자체가 참으로 서글프다”며 “(윤 후보가) 명백한 사실을 사실을 재차 부인하고 거짓말을 반복하는 게 이해가 안 된다”고 말했다.

이 후보는 “수도권은 사드가 방어할 수 없다는 것은 모두가 아는 사실”이라며 “북한이 단거리 저고도 미사일로 공격하는 게 훨씬 빠르고 쉬운데, 수도권을 고각으로 발사해 돈 많이 들여서 요격 가능성을 높여 가며 발사하겠나”라고 반문했다. 그러면서 “확인된 사실인데 (윤 후보가) 남의 이야기까지 왜곡 또는 반대로 억지를 쓰는 게 아닌가 싶다”고 말했다.

