[아시아경제 박지환 기자] 미국 정부가 우크라이나 주재 자국 대사관을 대피시킬 계획이라는 보도가 나왔다.

AP통신은 11일(현지시간) 관리들의 말을 인용해 미국 국무부가 오는 12일 우크라이나 수도 키예프 대사관의 모든 직원에게 러시아의 침공 이전 철수를 명령할 예정이라고 보도했다.

이 같은 조치는 러시아의 우크라이나 침공이 임박했다는 미국을 비롯한 서방 국가 정보기관의 경고에 따른 것으로 풀이된다.

미국 정부는 앞서 우크라이나 주재 대사관 직원의 가족들에게 철수를 명령했다.

