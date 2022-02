[비트코인 지금]美 기술주 '출렁'… 5100만원선도 '흔들'

[아시아경제 이정윤 기자] 미국 연방준비제도(Fed)의 긴축 우려가 계속되고 러시아의 우크라이나 침공 가능성이 다시 제기되면서 기술주 중심의 미 나스닥 지수가 하락하자 대표 가상화폐인 비트코인 가격도 약세를 보이고 있다.

국내 가상통화 거래소 업비트에 따르면 12일 오후 2시 1분 기준 비트코인 가격은 전일 대비 0.19%(9만9000원) 내린 5178만원에 거래되고 있다.

비트코인은 나스닥 지수와 하락에 영향을 받아 약세를 보였다. 비트코인은 최근 나스닥 지수와 동조화 현상을 보이는데 기술주의 등락에 따라 위험자산 선호심리에 영향을 받는 것으로 보인다.

11일(현지시간) 나스닥 지수는 연준의 긴축 우려가 지속되자 394.49포인트(2.78%) 내린 1만3791.15로 장을 마감했다. 테슬라는 4.93% 하락 마감했고 메타플랫폼(-3.74%), 애플(-2.02%), 엔비디아(-7.26%), 아마존닷컴(-3.59%), 마이크로소프트(-2.43%) 등도 줄줄이 하락 마감했다.

아울러 러시아의 우크라이나 침공 우려도 미 증시 하락에 일조하며 비트코인 가격을 주저 앉혔다. 제이크 설리번 백악관 국가안보보좌관은 브리핑에서 미국인들에게 48시간 이내 대피할 것을 촉구하며 "러시아의 우크라이나 침공이 언제든 일어날 수 있다"고 말했다. 조 바이든 미 대통령은 우크라이나와 국경을 마주한 폴란드에 추가 병력 3000명 배치를 지시했다. 한국은 물론, 영국과 네덜란드, 일본 정부도 철수를 촉구했다.

