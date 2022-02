러, 우크라 침공 일촉즉발...바이든·푸틴 12일 전화담판

[아시아경제 박지환 기자] 조 바이든 미국 대통령과 블라디 미르 푸틴 러시아 대통령이 12일(현지시간) 오전 전화로 회담을 가질 계획이다. 러시아의 우크라이나 침공이 일촉즉발로 치닫고 있는 가운데 두 정상이 어떤 의견을 주고 받을지 주목된다.

미국 백악관과 러시아 크렘린궁은 11일(현지시간) 두 정상이 오는 12일 전화통화를 갖고 우크라이나 사태에 대해 의견을 나눌 예정이라고 밝혔다.

앞서 두 정상은 우크라이나 국경을 따라 러시아 병력이 집결하며 긴장을 고조시켰던 지난해 12월30일 50분간 통화를 했다. 이번 두 정상간 통화는 우크라이나 사태를 놓고 벌이는 두 번째 담판인 셈이다.

첫번째 통화는 미·러 고위금 회담을 앞두고 탐색전 성격이었다면 이번 통화는 미국을 비롯한 서방국가들이 전쟁 가능성이 고조되고 있다고 우려하는 가운데 이뤄지는 것으로 정상간 극적인 합의가 나올지 주목된다.

러시아는 우크라이나 국경지대에 10만명의 군대와 무기를 배치했다. 우크라이나 북쪽의 벨라루스에도 3만명 이상의 전투병력을 배치하고 벨라루스군과 대규모 군사훈련을 진행 중이다. 우크라이나 남부의 흑해에서도 러시아 해군이 대규모 훈련을 동시다발적으로 벌이고 있다.

미국을 비롯한 서방 국가들은 러시아의 대규모 훈련이 단순히 우크라이나와 서방에 경고를 보내는 무력시위가 아니라 우크라이나를 공격하기 위한 준비작업으로 보고 있다. 이들은 러시아가 우크라이나를 침공할 경우 신속하고 혹독하게 러시아에 강력한 제재를 부과할 것이라고 경고하며 맞서고 있는 상태다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr