이재명 "정치보복 다지는 윤석열, 참으로 개탄스러워"

[아시아경제 박지환 기자] 더불어민주당 이재명 대선 후보는 12일 국민의힘 윤석열 후보의 '현 정부 적폐 수사' 발언에 대해 "정치보복으로 내일을 바꿀 셈인가"라고 비판했다.

이 후보는 이날 자신의 페이스북에서 "윤 후보께서 지금도 정치보복에 대해 사과를 하지 않고 있다"면서 "오히려 정치보복 의사를 더 다지고 있는 것 같아 참으로 개탄스럽다"며 이같이 적었다.

이 후보는 "(윤 후보는) 어제 토론에서 국민의 먹고사는 문제 해결을 위해 무엇을 하겠다는 것 없이 오로지 네거티브로 일관했다"고 꼬집었다. 그러면서 "상대 진영 정책이라면 무조건 반대·폐기하고 정치보복이나 하겠다는 후보에게 무엇을 바라겠나"고 비판했다.

그는 "윤 후보는 '내일을 바꾸는 대통령'이 되겠다고 했다"며 "정치보복으로는 내일을 바꿀 수 없다. 그냥 얼버무리며 넘어가지 말고 정치보복 발언을 반성하고 사과하시라"고 강조했다.

이 후보는 "저는 분명히 말씀드리는데 정치보복 하지 않겠다. 아니, 그런 것 할 여유 없다"며 "지금은 위기다. 당장 내일 먹고 살 일이 막막하다"고 말했다. 이 후보는 "위기를 타개해 나가는데 인재와 정책 등 국가역량을 총결집해도 모자랄 판"이라며 "지금 필요한 것은 통합과 화해이지, 보복과 분열이 아님을 명심해주면 좋겠다"고 밝혔다.

