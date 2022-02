대선후보 2차 TV토론 시청률 21.4%...올림픽 여파로 1차때보다 하락

[아시아경제 박지환 기자] 20대 대선 후보 2차 4자 TV토론의 시청률이 21.37%로 집계됐다. 1차때 39% 보단 약 18% 포인트 하락한 수치다.

12일 시청률조사회사 닐슨코리아에 따르면 11일 오후 8시부터 10시 17분까지 종합편성채널 4개사(MBN·JTBC·채널A·TV조선)와 보도전문채널(연합뉴스TV·YTN) 2개사 등 총 6개 채널이 동시에 생중계한 '20대 대선 후보 초청 토론회'의 시청률은 21.37%를 기록했다.

채널별 시청률은 MBN 4.653%, JTBC 4.386%, 채널A 3.617%, TV조선 3.41%, YTN 3.388%, 연합뉴스TV 1.916% 순으로 나타났다.

이번 토론 시청률은 지난 3일 KBS, MBC, SBS 등 지상파 3사가 생중계한 토론 시청률 39%보다 17.63%포인트 하락했다.

같은 시간대에 지상파 3사가 은메달을 목에 건 최민정 선수의 쇼트트랙 여자 1000m 경기 등 2022 베이징 올림픽을 중계하면서 시청률이 하락했다는 분석이 나온다.

역대 대선 후보 TV토론 시청률 최고 기록은 1997년 제15대 대선 때의 55.7%이다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr