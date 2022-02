산청군, 노후·불량 주택 리모델링 최대 2억원 저리 지원 한다

농촌주택 개량 최대 2억원 저리 대출 지원

취득세·공제·지적측량 수수료 30% 감면

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 산청군이 주거 취약계층과 귀농·귀촌 희망자에게 최대 2억원을 지원하는 사업 추진한다.

산청군은 쾌적한 농촌 주거환경 조성과 인구 유입 촉진을 위해 ‘2022년 농촌주택 개량사업’을 시행한다고 11일 밝혔다.

농촌주택개량사업은 농촌지역 내 전체면적 150㎡ 이하의 단독주택을 신축 또는 개량하면 대출기관(농협)에서 최대 2억원 이내 저금리 융자 대출을 지원하는 제도다.

지원 대상은 농촌지역에서 ▲본인 소유의 노후·불량 주택을 개량하고자 하는 사람 ▲농촌지역에 거주하고 있는 무주택자 ▲도시지역에서 농촌지역으로 이주하고자 하는 사람이다.

또 주택 융자 대출 신청일 이전까지 도시지역의 주택을 처분 가능해야 신청할 수 있다. 다만 도시지역에 거주하면서 2주택 이상을 소유한 사람은 신청할 수 없다.

대상자로 선정되면 융자금을 최대 2억원까지 지원받을 수 있다. 융자금은 20년에 걸쳐 분할 상환하면 된다. 또 취득세를 280만원까지 공제받을 수 있고, 지적측량 수수료도 30% 감면받을 수 있다.

농촌주택개량사업 신청 기한은 오는 3월 10일까지다. 건축하려는 주택 소재지 읍면 사무소에 신청하면 된다.

군 관계자는 “농촌주택개량사업은 주택을 새로 짓고 싶지만, 목돈이 부족한 지역민이나 귀농·귀촌 희망자에게 도움이 되는 사업”이라며 “이번 사업이 우리 산청지역 주거환경 개선과 쾌적한 정주 환경 조성에 도움이 되길 기대한다”고 말했다.

한편 산청군은 매년 지역 공동주택의 안전한 관리와 살기 좋은 주거환경 조성을 위해 ‘공동주택 관리지원사업’도 시행하고 있다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr