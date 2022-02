한미일 북핵대표 "北, 긴장 조성 행위 중단하고 복귀하길"(종합)

[아시아경제 이지은 기자] 한미일 북핵 수석대표들이 10일(현지시간) 하와이 호놀룰루에서 대면 협의를 가졌다.

외교부는 한국의 북핵 수석대표인 노규덕 외교부 한반도평화교섭본부장이 이날 호놀룰루에서 성 김 미국 대북특별대표 및 후나코시 다케히로 일본 외무성 아시아대양주국장을 만나 한미일·한미·한일 북핵 수석대표 협의를 가졌다고 밝혔다.

한미일 북핵 수석대표는 북한의 연이은 미사일 발사 등 엄중한 최근 한반도 정세에 대한 평가를 공유하고, 북한이 긴장 조성 행위를 중단하고 대화와 외교의 길로 조속히 복귀할 것을 촉구했다.

또 한반도 문제 관련 한미일 협력의 중요성을 재확인하고, 앞으로도 한반도의 완전한 비핵화와 항구적 평화정착의 실질적 진전을 위한 긴밀한 공조를 지속해 나가기로 했다.

특히 한미 북핵 수석대표는 최근 이어온 긴밀한 소통의 연장선상에서 대북 대화를 조기 재개하기 위한 다양한 방안에 대해 구체적인 협의를 가졌다.

외교부는 "한미일 3국은 12일 개최 예정인 한미일 외교장관회담에서 한반도 평화프로세스 재가동을 위한 협력 방안에 대해 더욱 심도 있는 논의를 이어나갈 예정"이라고 밝혔다.

한편 노 본부장은 이날 협의 시작에 앞서 회담장인 하와이 아태안보연구소(APCSS)에서 기자들과 만나 "한반도 상황이 엄중하다"며 "지난 연말과 이번 달에 말과 행동으로 여러 가지 것들이 (북한으로부터) 발신되고 있어서 좀 걱정이 된다"고 말했다.

노 본부장은 "이 시점에서 북한을 어떻게 관여하는 것이 가능할지 그런 방안에 대해 집중적으로 미국, 일본 측과 협의를 하려 한다"고 덧붙였다.

추가 관여 방안과 관련해선 "다양한 방안을 논의해 왔고, 이제 상황을 봐야 한다"며 "이 시점에 또 특별한 상황이 있고 할 테니 그것을 염두에 두고 어떤 방안이 과연 효과적인지, 기능을 할 수 있을지를 논의를 해 보고 기회가 되는 대로 이야기하겠다"고 밝혔다.

관여 방안에 한국 정부가 추진해 온 종전선언이 포함될지 여부에 대해서는 "시기를 봐야 될 것"이라며 "지금 이 시점에 그것이 얼마나 작용을 할지 그런 것들을 봐야 한다"고 답했다.

