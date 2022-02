삼성전자, 이틀 만에 추가 방역조치…"보건용 마스크·외식 자제"

개인 방역 강화 초점

[아시아경제 김진호 기자] 코로나19 오미크론 변이 대유행으로 일일 신규 확진자가 연일 5만명 선을 훌쩍 넘김에 따라 삼성전자가 강도 높은 사내 방역지침을 이틀 만에 추가 시행하기로 했다.

11일 업계에 따르면 반도체 사업을 담당하는 삼성전자 DS(디바이스솔루션) 부문은 '거리두기 지침'을 한층 더 강화하는 안을 이날 임직원들에게 공지했다. 지난 9일, 5개월만에 대면회의 및 교육 등을 전면금지 한 것에 이은 추가 조치다.

추가 조치는 임직원 개인의 방역 강화에 초점이 맞춰졌다. 구체적으로 KF80 이상의 보건용 마스크를 상시 착용하도록 했다. 또 자신의 개인 근무 공간을 하루에 한 번 이상 스스로 소독하는 한편 회사 밖에서 불필요한 중·석식도 자제하도록 권고했다.

접촉 최소화 방안도 추가됐다. 특히 재택 근무 시행 방안이 좀 더 구체화됐다. 부서장의 판단에 따라 개인별로 순환 재택근무가 도입된다. 규모는 재택 가능 인력의 20% 수준으로 도입한 후 향후 코로나19 확산 상황을 감안해 점차 확대할 방침이다. 삼성전자 관계자는 "구체적인 재택 근무 비율 등을 공개하기는 어렵다"면서도 "코로나19 상황을 지켜보며 거기에 맞는 조치를 취하려고 한다"고 설명했다.

앞서 삼성전자는 지난 9일에도 대면 회의과 교육을 전면 금지하는 한편 임직원의 국내 출장을 자제하도록 한 방역 지침을 내린 바 있다. 특정 시간에 한꺼번에 몰리는 상황을 방지하기 위해 부서별로 시차를 둬서 사업장에 출퇴근하도록 하는 '출퇴근 시차제' 시행하도록 했다.

삼성전자가 불과 이틀 만에 추가로 방역지침을 강화하고 나선 것은 오미크론 대유행에 따른 확진자 수 급증이 원인으로 풀이된다. 삼성전자 반도체 부문 내 코로나19 신규 감염자 수는 지난달 중순까지만 해도 하루 한 자릿수였으나 최근에는 수십 명까지 늘어난 것으로 전해진다.

한편 삼성전자 DS 부문이 추가 방역 조치를 강화함에 따라 스마트폰과 TV, 생활가전 등 완제품 사업을 담당하는 삼성전자 DX부문도 조만간 한층 강화된 사내 방역 지침을 공지할 것으로 보인다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr