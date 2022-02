우상호, "文 대통령 선거개입? 尹 충격 발언에 따른 대응일 뿐"

"尹, 사과 안하면 중도층까지 다 떠날 것"

[아시아경제 오주연 기자] 우상호 더불어민주당 총괄선대본부장이 11일 윤석열 국민의힘 대선 후보에 대한 문재인 대통령의 공개 사과 요구가 '선거개입'이라는 주장에 "윤 후보의 발언 자체가 워낙 충격적이어서 (문재인)대통령의 대응이 나온 것"이라며 "정치적으로 이용하기 위해 이 발언을 유도한 것은 아니다"라고 반박했다.

우 총괄선대본부장은 이날 오전 CBS라디오에 나와 "이 문제의 본질을 제대로 모르고 정치적으로 자꾸 해석해서 왜곡하려고 하는데, 그렇게 넘어갈 수 있는 사안이 아니다"라며 이같이 말했다.

우 총괄선대본부장은 전일 문 대통령이 윤 후보의 '적폐청산 수사' 발언에 크게 분노하며 공개 사과를 요구한 것과 관련해 "(문 대통령이)상당히 충격을 받은 것 같다"고 운을 뗐다.

그는 "저희는 벌써부터 (윤 후보가)정권을 잡은 듯이 수사 지시를 했다고 판단한다"면서 "이미 후보 시절 (문 정부 수사)지시를 내렸기 때문에 보복 수사를 예고한 것이라고 보고 있고, 이렇기 때문에 대통령이 대응한 것"이라고 설명했다.

그러면서 윤 후보가 청와대의 공개 사과를 수용하지 않고 끝내 사과하지 않을 경우, 후폭풍은 야당 쪽에 더 세게 불 것이라고 경고했다.

우 총괄선대본부장은 "사과를 하지 않으시면 중도층까지 다 떠나갈 것"이라면서 "사과를 하고 안 하고는 윤 후보 측의 판단에 따른 것이겠지만 사과를 하지 않은 것에 대한 후폭풍은 그쪽 진영이 더 크게 갖게 될 것"이라고 말했다. 또한 "(윤 후보가)사과할 때까지 저희는 항의하고 규탄할 것"이라고 덧붙였다.

민주당 내에서는 이번 일을 계기로 친문 세력을 중심으로 한 지지층 결집이 도드라지고 있다고 분석했다.

우 총괄선대본부장은 "이번에 이 후보를 도저히 못 찍는다 말하던 분들도 꽤 있었는데 요즘 계속 연락이 온다"면서 "문 대통령을 지키기 위해서 비록 이 후보가 마땅치 않게 생각해 왔지만, 그런 문제를 따질 때가 아니다(라는 등의) 연락이 굉장히 많이 왔다"고 말했다. 그는 "친문 성향의 의원이나 전현직 국회의원들에게도 적극적으로 문의해 온 분들이 많이 있었다"면서 "이렇게 전화 오는 걸 보면 상당히 위기의식을 느끼시고 움직이시는 것 같다"고 전했다.

이날 저녁 진행되는 TV토론에 대해서는 부동층의 표심 예측이 어렵다고 봤다. 그는 "부동층에게 원래 영향을 많이 주는 것이 TV토론인데 지난번 TV토론에서도 부동층 반응이 바로 나오지 않았다"면서 "마지막까지 오차범위 내 접전을 벌일 가능성이 있다"고 판단했다. 이어 "어떤 이슈에 (부동층이) 반응할지 예측이 좀 어려워지고 있지만, 이 후보는 경제 민생에 있어서의 대통령 능력을 부각시킬 것"이라고 강조했다.

