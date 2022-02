대우건설은 오는 2월말 경기도 수원시 팔달구 고등동 주거환경개선사업지구 A-2BL(블록)일원에 공공지원 민간임대아파트 '수원역 푸르지오 더 스마트'의 임차인을 모집한다고 11일 밝혔다.

이 단지는 올해 6월 준공이 예정돼 있어 바로 입주가 가능하며, 공공지원 민간임대아파트로 8년간 안정적으로 거주할 수 있다.

만 19세 이상 무주택 세대구성원에게 거주지의 제한없이 총 가구수의 62%수준인 177가구를 일반공급하고, 나머지는 38%인 108가구를 특별공급을 통해 청년과 신혼부부 등에게 공급할 예정이다.

단지는 지하 2층~지상 15층 5개동 전용면적 69·79㎡ 총 285가구로 지어진다. 전용면적별로 ▲69㎡A 52가구 ▲69㎡B 56가구 ▲79㎡A 121가구 ▲79㎡B 52가구 ▲79㎡C 4가구 등이다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr