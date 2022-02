염태영 수원시장 '명예사회복지사' 됐다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 염태영 수원시장이 한국사회복지사협회로부터 '명예사회복지사'로 위촉됐다.

수원시는 한국사회복지사협회가 10일 수원시홍재복지타운에서 염태영 시장에게 명예사회복지사 위촉패을 전달했다고 11일 밝혔다.

염 시장은 ▲민ㆍ관 협력 거버넌스에 기반한 사회복지종사자 처우 개선 ▲사회복지 종사자 인권보호를 위한 인권실태 조사, 인권친화형 시스템 구축 ▲관내 초ㆍ중ㆍ고등ㆍ특수학교에 교육복지 안전망 구축 ▲지속가능한 복지체계를 만들기 위한 복지대타협 등을 추진한 공로를 인정받아 이번에 명예사회복지사로 선정됐다.

박일규 경기도사회복지사협의회장은 "염태영 시장은 사회복지사 처우 개선, 인권보호를 위해 많은 노력을 했다"며 "수원특례시가 전국 복지 발전의 견인차 역할을 할 것으로 기대한다"고 했다.

염태영 시장은 "사회복지사의 처우가 개선될수록 시민들의 복지체감도는 높아질 것"이라며 "지속가능한 사회복지 환경이 조성되도록 노력하겠다"고 소감을 밝혔다.

1965년 창립된 한국사회복지사협회는 사회복지에 관한 전문 지식과 기술을 개발ㆍ보급하는 법정단체다. 회원 수는 100만명에 이른다.

