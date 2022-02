[아시아경제 영남취재본부 여종구 기자] 경북 상주시는 오는 3월 6일까지 산업활동을 수행하고 있는 모든 사업체를 대상으로 ‘2022년 전국사업체조사’에 들어간다.

통계청이 주관하고 지자체가 공동으로 진행하는 사업이다. 전국 모든 사업체의 지역별 분포와 고용구조를 파악하기 위해 실시된다.

이번 조사는 상주시내 사업장 1만4747곳을 대상으로 한다. 사업장 대표자, 사업 종류, 종사자 수, 매출액 등 총 10개 항목을 조사할 계획이다.

원활한 조사 수행을 위해 지난 달 27일 조사요원 23명을 대상으로 사업체조사 현장요령과 안전교육을 했다.

강영석 상주시장은 “코로나19로 인해 모두가 어려운 시기지만 사업체 조사의 취지와 필요성을 이해해 적극적으로 참여하길 바란다”고 말했다.

영남취재본부 여종구 기자 jisu5891@asiae.co.kr