[아시아경제 유병돈 기자] SK케미칼 SK케미칼 285130 | 코스피 증권정보 현재가 133,000 전일대비 500 등락률 +0.38% 거래량 59,583 전일가 132,500 2022.02.10 15:30 장마감 close 은 연결 기준 작년 한 해 영업이익이 5552억원으로 전년보다 257.4% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 10일 공시했다.

매출은 2조896억원으로 전년 대비 74.3% 증가했다. 순이익은 2687억원으로 5.3% 늘었다.

4분기 영업이익은 2714억원으로 전년 동기보다 546.8% 늘었다. 같은 분기 매출과 순이익은 각각 7713억원과 1517억원이었다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr