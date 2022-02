미국 물가만 바라본 국내 증시 혼조 마감…실적장세

[아시아경제 지연진 기자]10일 국내 주식시장은 혼조세로 거래를 마쳤다. 코스피 시장은 옵션만기일 외국인의 선물 매수가 확대되며 강보합세를 보였고, 호실적을 기록한 종목을 중심으로 큰 폭의 상승세를 기록했다. 다만 이날 미국 소비자물가지수(CPI) 발표를 앞두고 경계심리가 확산되면서 시장을 압박, 코스닥 지수는 900선 아래로 또 떨어졌다.

코스피 지수는 이날 전일대비 3.08포인트(0.11%) 상승한 2771.93으로 거래를 마쳤다. 0.67% 상승 출발한 지수는 기관의 매도 공세로 장중 하락 반전하기도 했지만 외국인 투자자들이 대형주를 중심으로 담으면서 소폭 오름세를 지켰다.

외국인은 이날 코스피 시장에서 8355억원 어치를 순매수했다. 반면 기관은 5395억원 순매도했고, 개인도 3104억원 순매도에 가세했다.

LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 474,500 전일대비 36,500 등락률 -7.14% 거래량 2,290,605 전일가 511,000 2022.02.10 15:30 장마감 관련기사 [특징주]LG에너지솔루션, 3거래일 연속 하락세…50만원 밑돌아국내 증시 오후 들어 혼조…'하락' 코스닥 900 공방戰 '슈퍼사이클' 배터리사 부채비율이 65%…재무건전성도 돋보여(종합) close 이 7% 넘게 하락하며 사흘 연속 약세를 기록한 반면 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 661,000 전일대비 51,000 등락률 +8.36% 거래량 689,435 전일가 610,000 2022.02.10 15:30 장마감 관련기사 국내 증시 오후 들어 혼조…'하락' 코스닥 900 공방戰 '슈퍼사이클' 배터리사 부채비율이 65%…재무건전성도 돋보여(종합)[특징주]증권사 목표가 줄하향…LG화학, 오늘 5% 넘게 급등 close (8.36%)은 4거래일만에 반등에 성공해 8.36% 급등 마감했다. 아모레퍼시픽 아모레퍼시픽 090430 | 코스피 증권정보 현재가 178,500 전일대비 15,000 등락률 +9.17% 거래량 1,172,102 전일가 163,500 2022.02.10 15:30 장마감 관련기사 [특징주]'깜짝 실적' 아모레퍼시픽, 리오프닝 기대 타고 8% 급등[클릭 e종목]"아모레퍼시픽, 단기 주가 상승 매력…목표가 11%↑"아모레퍼시픽,지난해 영업익 3434억…전년 대비 140% 증가 close 은 깜짝 실적을 발표하며 9% 넘게 급등했다.

삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 75,400 전일대비 700 등락률 +0.94% 거래량 17,363,579 전일가 74,700 2022.02.10 15:30 장마감 관련기사 "테슬라 손잡는다" 外인 쓸어 담은 2차전지 황금株 공개국내 증시 오후 들어 혼조…'하락' 코스닥 900 공방戰 ‘M&A=구조조정’ 인식 갇힌 한국…미래 못 그린다(종합) close (0.94%)와 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 129,500 전일대비 3,500 등락률 +2.78% 거래량 7,160,933 전일가 126,000 2022.02.10 15:30 장마감 관련기사 국내 증시 오후 들어 혼조…'하락' 코스닥 900 공방戰 기관, LG엔솔 '팔자…증시 하락 전환, 코스닥 900 '흔들'코스피, 이틀연속 기술적 반등…기관, LG엔솔 상장 후 첫 순매도 close (2.78%)도 반도체 업황 개선 기대감이 상승세를 이어가는 등 LG엔솔을 제외한 시가총액 상위 종목 대부분이 강세를 보였다.

박석환 미래에셋증권 연구원은 "옵션만기일 맞이 외국인의 선물 매수 확대와 삼성전자 및 SK하이닉스 강세가 코스피 상승에 긍정적"이라며 "다만 미국 소비자물가지수에 대한 관망세가 확대되며 상승폭은 제한됐다"고 말했다. 이어 " 미국 웨스턴디지털과 일본 키옥시아가 공동운영하는 낸드플래시 공장의 가동이 중단됐다"며 "주요 재료 오염으로 인해 향후 낸드 수급에 영향 전망으로 SK하이닉스 및 삼성전자의 반사수혜이 기대된다"고 전했다.

코스닥 시장은 14.85포인트(1.63%) 하락한 895.68을 기록했다. 지수는 전날 반짝 상승하며 900을 회복한지 하루만에 다시 900아래로 떨어졌다. 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 106,600 전일대비 43,300 등락률 -28.89% 거래량 5,967,395 전일가 149,900 2022.02.10 15:30 장마감 관련기사 치료제 드디어 나온다! 임상 3상 역대급 NEW바이오株 갑니다국내 증시 오후 들어 혼조…'하락' 코스닥 900 공방戰 기관, LG엔솔 '팔자…증시 하락 전환, 코스닥 900 '흔들' close 가 지난해 실적이 어닝쇼크 수준이라는 분석이 나오며 28.89% 폭락하는 등 실적이 부진한 종목을 중심으로 매도세가 거셌다.

개인은 이날 코스닥에서 4506억원 어치를 손매수하며 지수를 방어했지만, 외국인과 기관이 각각 2730억원, 1866억원 어치 순매도하며 1% 넘게 끌어내렸다. 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 69,900 전일대비 4,400 등락률 -5.92% 거래량 2,071,441 전일가 74,300 2022.02.10 15:30 장마감 관련기사 국내 증시 오후 들어 혼조…'하락' 코스닥 900 공방戰 카카오페이發 칼바람 맞는 형제들기관, LG엔솔 '팔자…증시 하락 전환, 코스닥 900 '흔들' close (-5.92%)와 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 96,100 전일대비 2,600 등락률 -2.63% 거래량 498,908 전일가 98,700 2022.02.10 15:30 장마감 관련기사 기관, LG엔솔 '팔자…증시 하락 전환, 코스닥 900 '흔들'美국채 금리 급등, 혼조 마감…코스피 장 막판 반등 성공LG엔솔發 수급 왜곡 여진 계속…오후 증시 하락 전환 close (-2.63%) 등 상위 게임주도 큰 폭으로 빠졌다. 맥주값 인상을 예고한 제주맥주 제주맥주 276730 | 코스닥 증권정보 현재가 3,145 전일대비 725 등락률 +29.96% 거래량 40,096,990 전일가 2,420 2022.02.10 15:30 장마감 관련기사 [특징주] 제주맥주, 가격인상에 주가 강세…28% ↑"무료카톡방 추천주가 상승하는 이유? 이거였어?"제주맥주, 에일 시리즈 3종 유럽 전역진출 시작 close 를 비롯해 엠브레인 엠브레인 169330 | 코스닥 증권정보 현재가 11,550 전일대비 2,640 등락률 +29.63% 거래량 1,670,984 전일가 8,910 2022.02.10 15:30 장마감 관련기사 [특징주]엠브레인, 일대일 무상증자 소식에 장 초반 상한가[e공시 눈에 띄네] 코스닥-3일[클릭 e종목]“엠브레인, 온라인 리서치 매출 증가… 수익성 개선 추세 지속될 것” close 과 유앤아이 유앤아이 056090 | 코스닥 증권정보 현재가 9,370 전일대비 2,160 등락률 +29.96% 거래량 2,500,419 전일가 7,210 2022.02.10 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-10월29일[e공시 눈에 띄네] 코스닥-7일2월 5일 코스닥, 0.08p 오른 661.32 마감(0.01%↑) close 는 코스닥 시장에서 상한가로 거래를 마쳤다.

박 연구원은 "위메이드의 4분기 실적이 위믹스 유동화를 제외하면 핵심 게임사업은 실적 쇼크 기록하며 게임 관련주 전반 투자심리 위축시켰다"고 전했다.

정용택 IBK투자증권 투자전략팀장은 "장 초반으로 미국의 10년 국채금리가 떨어진 여파로 소폭 상승했다"면서 "최근 실적 시즌인데 국내 기업들의 실적이 좋지않은데다 불안요인들이 남아있어 시장이 강하게 반등하지 못하고 있다"고 전했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr