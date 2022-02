[아시아경제 구은모 기자] 하이트진로는 지난해 연결 기준 영업이익이 1741억1110만원으로 전년 대비 12.3% 감소했다고 10일 공시했다.

같은 기간 매출액은 2조2029억원으로 2.4% 감소했고, 당기순이익도 708억2465만원으로 전년 대비 18.2% 감소했다.

지난해 말부터 코로나19 오미크론 변이 바이러스가 확산되는 등 방역조치 강화로 사회적 거리두기 강화로 유흥시장 판매량 감소가 영향을 미친 것으로 풀이된다.

하이트진로 관계자는 “코로나 재확산에 따른 사회적 거리두기 강화에 따라 유흥시장 판매량 감소로 매출액과 영업이익 모두 감소했다”고 설명했다.

