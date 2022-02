[아시아경제 황준호 기자] 매일유업 매일유업 267980 | 코스닥 증권정보 현재가 68,600 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 21,510 전일가 68,600 2022.02.10 15:30 장마감 관련기사 청년들 "'갓뚜기', 청년희망 ON 프로젝트 참여해주세요"[클릭 e종목]"매일유업, 셀렉스 라인업 확대…2분기 실적↑"매일유업-테트라팩코리아-SK종합화학, 멸균팩 국내 첫 재활용 위해 손 잡는다 close 은 보통주 1주당 1200원의 결산 현금배당을 결정했다고 10일 공시했다. 배당금총액은 88억7278만원으로 시가배당율은 1.75%다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr