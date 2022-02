택배노조, CJ대한통운 본사 점거 농성…유리문 깨지고 몸싸움

CJ대한통운 "즉각 퇴거" 요구

[아시아경제 성기호 기자] 민주노총 전국택배노동조합(택배노조)이 10일 서울 중구 CJ대한통운 본사를 기습 점거하고 농성에 돌입했다. 택배노조 CJ대한통운본부는 45일째 총파업을 이어가고 있다.

10일 업계와 CJ대한통운에 따르면 이날 오전 11시 30분경 택배노조원 200여명이 회사 본사 1층 로비를 점거해 농성을 시작한 것으로 알려졌다. 조합원들 중 일부는 사무실 진입을 시도 중인 것으로 알려졌다.

또 본사 진입 과정에서 유리문이 깨지면서 일부 직원이 부상을 당한 것으로 전해졌다.

택배노조는 당초 이날 오후 2시 이재현 CJ그룹 자택 앞에서 CJ대한통운 파업사태에 대한 향후 입장을 발표하는 기자회견을 열 예정이었다. 하지만 이를 취소하고 같은 시간 CJ대한통운 본사 앞에서 점거농성 돌입 관련 기자회견을 열기로 했다.

CJ대한통운은 이와 관련해 "택배노조가 본사 건물에 난입해 로비와 일부 사무실을 불법 점거했고, 이 과정에서 회사 기물이 파손되고 임직원들을 대상으로 집단 폭력을 행사했다"며 "즉각 퇴거와 책임자 사퇴를 요구한다"고 밝혔다. 이어 "비관용 원칙에 따라 관련자 모두에게 형사적, 민사적 책임을 물을 것"이라고 했다.

CJ대한통운 택배노조는 지난해 12월 28일부터 과로사 방지를 위한 사회적 합의를 제대로 이행하라며 파업을 진행중이. 이후 국토교통부가 '택배기사 과로 방지를 위한 사회적 합의' 이행 상황이 양호하다고 발표했지만, 노조는 국토부 조사에 문제점을 제기하면서 파업을 계속 이어가고 있다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr