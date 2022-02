이마트, 지난해 영업이익 3156억원…전년比 33.1%↑

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트 이마트 139480 | 코스피 증권정보 현재가 141,000 전일대비 500 등락률 +0.36% 거래량 59,976 전일가 140,500 2022.02.10 13:49 장중(20분지연) 관련기사 이마트, 지난해 매출 24조9327억원…사상 최대(종합)[초동시각] 물적분할과 코리아 디스카운트"미니스톱 품은 롯데" … 세븐일레븐 vs 이마트24 격차 더 벌린다 close 는 연결 기준 작년 한 해 영업이익이 3156억원으로 전년보다 33.1% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 10일 공시했다.

매출은 24조9327억원으로 전년 대비 13.2% 증가했다. 순이익은 1조5919억원으로 339% 늘었다.

4분기 영업이익은 761억원으로 전년 동기보다 10.4% 줄었다. 같은 분기 매출과 순이익은 각각 6조8603억원과 698억원이었다.

