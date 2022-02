NRG 이성진, 3년 교제 연인과 결혼

[아시아경제 이이슬 기자] 그룹 NRG 출신 이성진이 결혼한다.

10일 연예계에 따르면, 이성진이 이달 중순 서울 한 장소에서 3년 간 교제해온 연인과 결혼식을 올린다.

이성진은 이날 오전 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)에 "저 장가간다. 모자란 부분을 챙겨주고 누구보다 절 아껴주는 사람이기에 결심했다"고 결혼 소식을 전했다.

이어 "오랜 시간 동안 못나고 부족한 저를 항상 응원해주는 여러분(팬) 또한 제 가족이라 생각하였고 앞으로도 그럴 것"이라며 "축복 속에 결혼하고 싶은 마음에 먼저 알리니 많은 축하 바란다"고 했다.

앞서 이성진은 지난해 11월 tvN 예능 '프리한 닥터M'에 출연해 피부과 병원에서 근무 중인 근황을 전하며, 3년 째 교제 중인 여자친구가 있다고 밝힌 바 있다.

이성진은 1996년 그룹 하모하모로 데뷔, 이듬해 남성그룹 NRG의 리더로 활동했다. '할 수 있어', '티파니에서 아침을', '사랑만들기', '히트송' 등 히트곡을 기록했으며, 각종 예능에서 '주접' 캐릭터로 사랑받았다. 2009년에는 필리핀 원정도박, 음주운전, 사기 혐의로 물의를 빚어 7년 동안 방송 정지를 당해 연예계 활동을 중단했다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr