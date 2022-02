휴대폰으로 공항 탑승시 신분 확인 가능해진다

통신3사 인증 서비스 패스, 주민등록증 탑재

[아시아경제 임혜선 기자] 앞으로 휴대폰으로 공항·여객터미널에서 탑승시 신분 확인이 가능해진다.

통신3사는 인증서비스 패스(PASS)가 모바일 운전면허증에 이어 주민등록증을 탑재한다고 10일 밝혔다. 통신3사는 행정안전부와 이날 서울시 중구 SK T타워에서 ‘주민등록증 모바일 확인서비스’의 보안성 강화 및 이용 활성화를 위한 업무협약을 체결한다.

통신3사와 행정안전부는 이번 업무협약을 통해 본인명의로 개통된 하나의 스마트폰으로만 서비스를 이용할 수 있도록 본인인증, 단말인증 등 보안을 강화하고, 활용기관(공공·민간) 확대를 위해 함께 노력하기로 했다.

통신3사와 행정안전부는 올해 4월 중 시범 서비스를 진행하고 상반기에 정부24앱에, 하반기에는 민간플랫폼인 PASS앱을 통해 정식 서비스를 시작할 예정이다.

행정안전부는 협약에 앞서 '주민등록법' 일부개정을 통해 ‘주민등록증 모바일 확인서비스’의 도입 근거와 신분 확인이 필요할 때 실물 주민등록증과 동일한 효력을 가질 수 있는 제도적 기반을 마련했다.

‘주민등록증 모바일 확인서비스’는 실물 주민등록증 없이도 주민등록증에 수록된 사항(성명·사진·주민등록번호·주소·발행일·주민등록기관)과 이의 진위여부를 확인해 주는 기능을 수행한다.

이용자는 정부24·PASS를 통해 본인확인 절차를 거친 후, 신분확인번호(QR코드)와 주민등록증 수록사항을 화면에 표시해 본인의 신분을 인증하거나 QR코드 촬영을 통해 진위여부를 확인하는 방식으로 이용하게 된다.

통신3사와 행정안전부는 확인서비스의 활용처로 ▲민원서류를 접수할 때 또는 자격을 인정하는 증서 발급 ▲편의점, 식당 등 일상생활에서 성년자 여부를 확인 ▲공항, 여객터미널에서 탑승 시 신분확인, ▲사인 간 계약이나 거래 시에 본인여부 확인 등을 계획하고 있다.

행정안전부는 금융기관, 공항, 여객터미널, 편의점 등에서 확인서비스를 이용할 수 있도록 관계부처 및 민간기관과 협의를 진행 중이며, 2월 중 수요기관을 대상으로 통신3사와 함께 공동으로 설명회를 개최할 예정이다.

통신3사는 “이번 행안부와의 협력으로 국민들에게 편리하고, 안전한 공공 서비스를 함께 제공할 수 있게 되어 기쁘게 생각한다”며, “현재 PASS 앱 이용자는 3600만 명, PASS모바일 운전면허 이용자도 370만 명에 달했다"고 말했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr