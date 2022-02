기관, LG엔솔 '팔자…증시 하락 전환, 코스닥 900 '흔들'

[아시아경제 지연진 기자] 상승 출발한 국내 증시가 장 중 하락 전환했다. 코스피 지수는 기관의 매도세 속에서 약보합세고, 코스닥은 외국인의 매도 폭탄이 이어지며 하루만에 또다시 900선이 위협받고있다.

코스피 지수는 이날 오전 10시30분 기준 전일대비 2.16포인트(0.08%) 하락한 2766.69로 거래되고 있다. 지수는 이날 상승 출발해 계속 강보합세를 유지하다 기관의 매도 속에서 개인까지 매도에 가세하면서 하락 전환했다. 기관은 1518억원 상당을 순매도 중이고, 개인도 초반 순매수를 보이다 88억원 상당을 순매도하고 있다.

외국인은 장초반부터 매수 우위였는데 같은 시간 1621억원 어치를 사들이며 지수를 지탱하고 있다.

LG에너지솔루션이 전날에 이어 4.79% 낙폭을 기록하고 있다. 기관이 이틀 연속 순매도하며 주가 하락을 견인하고 있다. 현대차와 기아차도 각각 1% 넘게 하락 중이다.

반면 삼성전자(0.40%)와 SK하이닉스(0.79%), 삼성바이오로직스(0.39%) 강보합세고, NAVER는 2% 넘게 오르고 있다. LG화학은 5.41% 오름세다.

당초 이날 국내 증시는 지난밤 미국 증시가 경제 정상화와 인플레이션 피크아웃 기대감으로 오름세를 보이며 소폭 상승이 전망됐다. 하지만 이날 미국 물가지표 발표를 앞두고 관망세가 짙어지며 하락 반전한 것으로 풀이된다.

서상영 미래에셋증권 연구원은 "미국 증시 상승 요인인 위드코로나와 국채 금리 하향 안정 등은 전날 한국 증시에 일부 반영됐다"며 "미국 소비자 물가지수 발표를 앞두고 있어 관망세가 짙은 모습"이라고 말했다.

코스닥은 9.23포인트(1.01%) 하락한 901.30을 나타내고 있다. 외국인과 기관이 각각 1846억원, 560억원 상당을 팔아치우며 지수를 끌어내렸다. 반면 개인은 2391억원 어치 순매수 중이다.

코스닥 시가총액 상위 종목은 전부 하락세다. 위메이드가 암호화폐 수익을 제외하면 어닝쇼크라는 분석이 나오면서 15.68% 하락하며 가장 큰 낙폭을 기록했다.에코프로비엠도 3% 넘게 빠졌고카카오게임즈는2.69% 하락했다.

이 밖에도 셀트리온헬스케어와 엘앤에프, 펄어비스, HLB, 셀트리온제약 등은 약보합세를 유지하고 있다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr