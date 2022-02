[아시아경제 이명환 기자] 엠브레인 엠브레인 169330 | 코스닥 증권정보 현재가 11,550 전일대비 2,640 등락률 +29.63% 거래량 1,602,149 전일가 8,910 2022.02.10 10:45 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-3일[클릭 e종목]“엠브레인, 온라인 리서치 매출 증가… 수익성 개선 추세 지속될 것”마크로밀엠브레인, 1주당 220원 현금배당 결정 close 이 무상증자를 결정했다는 소식에 10일 장 초반부터 상한가를 달리고 있다.

엠브레인은 이날 오전 9시50분 기준 전 거래일 대비 29.63%(2640원) 오른 1만1550원에 거래돼 가격제한폭(30%)에 근접했다.

엠브레인은 전날 공시를 통해 보통주 1주당 신주 1주를 배정하는 일대일 무상증자를 진행한다고 밝혔다. 무상증자로 발행되는 주식은 총 896만8459주로, 무상증자 후 총발행주식수는 1793만6918주로 늘어난다. 신주 배정 기준일은 2월25일이며 신주의 상장은 3월17일로 예정됐다.

이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr