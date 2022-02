현대건설, 건설사 최초 ‘CDP 플래티넘 클럽’ 가입

2018~2021년 ‘CDP Korea 명예의 전당’ 4년 연속 입성

글로벌 탄소경영 앞장…기후변화 위기에 선제적 대응

탈(脫)석탄 정책 선언, 지속가능성 연계 비즈니스 모델 박차

현대건설 현대건설 000720 | 코스피 증권정보 현재가 43,250 전일대비 450 등락률 -1.03% 거래량 89,360 전일가 43,700 2022.02.10 09:42 장중(20분지연) 관련기사 현대건설, ‘힐스테이트 구리역’ 2월 분양 예정천당과 지옥 오간 코스피, 1.8%대 상승 마감현대차그룹, 건설·철강 분야 협력업체 안전관리 지원 강화 close 은 글로벌 환경경영 인증기관인 ‘탄소정보공개 프로젝트(Carbon Disclosure Project, CDP)’ 한국위원회가 발표한 CDP 클라이메이트 체인지(CDP Climate Change) 부문에서 4년 연속 ‘명예의 전당’을 수상했다고 10일 밝혔다. 이로써 현대건설 현대건설 000720 | 코스피 증권정보 현재가 43,250 전일대비 450 등락률 -1.03% 거래량 89,360 전일가 43,700 2022.02.10 09:42 장중(20분지연) 관련기사 현대건설, ‘힐스테이트 구리역’ 2월 분양 예정천당과 지옥 오간 코스피, 1.8%대 상승 마감현대차그룹, 건설·철강 분야 협력업체 안전관리 지원 강화 close 은 명예의 전당 4년 연속 입성 기업이 들어가는 ‘플래티넘 클럽 (Platinum Club)’에 국내 건설사 중 유일하게 가입하게 됐다.

CDP 클라이메이트 체인지는 전 세계 주요 기업을 대상으로 기후변화 대응에 대한 기업의 전략, 리스크 관리능력 등에 대한 정보 공개를 요구하고 이를 분석한 보고서를 발간해 투자자 및 이해관계자에게 공개하는 글로벌 프로젝트다. 평가결과는 전 세계 금융기관에 제공돼 투자지침서로 활용되며, ‘다우존스 지속가능경영 지수(Dow Jones Sustainability Indices, DJSI)’와 함께 가장 신뢰도 높은 지속가능평가 지표로 인정받고 있다.

현대건설 현대건설 000720 | 코스피 증권정보 현재가 43,250 전일대비 450 등락률 -1.03% 거래량 89,360 전일가 43,700 2022.02.10 09:42 장중(20분지연) 관련기사 현대건설, ‘힐스테이트 구리역’ 2월 분양 예정천당과 지옥 오간 코스피, 1.8%대 상승 마감현대차그룹, 건설·철강 분야 협력업체 안전관리 지원 강화 close 은 2014년부터 5년 연속 ‘리더십 A’를 받으며 2018년 ‘명예의 전당’에 처음 입성했다. 이후 2021년도까지 4년 연속 ‘리더십 등급’를 획득하며 국내 건설사 유일하게 ‘명예의 전당’을 유지, CDP 코리아 최상위 등급인 ‘플래티넘 클럽’에 가입했다.

이번 평가에서도 ▲기후변화 대응 전략 ▲온실가스 감축 노력 ▲온실가스 관리 ▲신사업 추진 등 전 영역에서 고루 높은 점수를 받은 것으로 전해졌다.

현대건설 현대건설 000720 | 코스피 증권정보 현재가 43,250 전일대비 450 등락률 -1.03% 거래량 89,360 전일가 43,700 2022.02.10 09:42 장중(20분지연) 관련기사 현대건설, ‘힐스테이트 구리역’ 2월 분양 예정천당과 지옥 오간 코스피, 1.8%대 상승 마감현대차그룹, 건설·철강 분야 협력업체 안전관리 지원 강화 close 은 ‘2050 글로벌 그린 원 파이오니어(Global Green One Pioneer)’라는 비전을 설립하고 국가 온실가스 감축 목표와 연계해 선제적 환경에너지경영 전략을 펼치고 있다. 이를 위해 기술 개발, 구매, 운송, 시공, 철거 및 운영에 이르는 사업 수행 전 과정에 대한 환경에너지경영 관리체계를 마련했으며, 매년 전사 및 현장별 환경에너지 방침과 목표를 수립하고, 세부 이행 계획에 따라 철저하게 관리하고 있다.

또 지난해 1월 탈(脫)석탄 정책을 수립하고, 세부 이행 경과를 지속 공개하고 있다. 지난해 12월에는 탄소중립 대응 T.F를 발족하며 탄소중립 실현 및 지속가능한 이행을 향한 중장기 전략 및 로드맵 수립에 착수했다. 향후 친환경 및 저탄소 중심 산업 인프라 전환에 박차를 가할 계획이다.

현대건설 현대건설 000720 | 코스피 증권정보 현재가 43,250 전일대비 450 등락률 -1.03% 거래량 89,360 전일가 43,700 2022.02.10 09:42 장중(20분지연) 관련기사 현대건설, ‘힐스테이트 구리역’ 2월 분양 예정천당과 지옥 오간 코스피, 1.8%대 상승 마감현대차그룹, 건설·철강 분야 협력업체 안전관리 지원 강화 close 관계자는 "건설사 유일 4년 연속 CDP 코리아 명예의 전당 등극(플래티넘 클럽)은 현대건설 현대건설 000720 | 코스피 증권정보 현재가 43,250 전일대비 450 등락률 -1.03% 거래량 89,360 전일가 43,700 2022.02.10 09:42 장중(20분지연) 관련기사 현대건설, ‘힐스테이트 구리역’ 2월 분양 예정천당과 지옥 오간 코스피, 1.8%대 상승 마감현대차그룹, 건설·철강 분야 협력업체 안전관리 지원 강화 close 의 선제적이고 자발적인 탄소 경영과 기후변화 대응 능력을 평가받는 결과"라며 "앞으로도 글로벌 친환경 선도 기업으로서 탄소중립 실현에 더 적극적으로 앞장서도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr