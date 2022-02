이달에만 리콜 세번째

[아시아경제 심나영 기자] 미국 전기차 업체 테슬라가 앞 유리 성에 제거 기능 관련 소프트웨어 문제로 미국에서 2만 6581대를 리콜하기로 했다.

9일 AP통신에 따르면 2021∼2022년에 생산된 모델3, 모델S, 모델X 일부, 2020∼2022년에 생산된 모델Y 일부가 리콜 대상이다.

제때 성에가 제거되지 않으면 시야 확보가 제한되면서 사고 위험이 커진다. 미국 도로교통안전국(NHTSA)에 따르면 문제의 소프트웨어 에러가 발생하면 앞 유리의 성에 제거 성능이 저하될 수 있다.

테슬라는 무선 소프트웨어 업데이트 방식으로 오류를 수정할 계획이다. 테슬라는 지난 3일 안전벨트 경고음 문제로 81만7000여 대, 1일에는 완전자율주행(FSD) 소프트웨어 문제로 5만4000대를 각각 리콜했다.

