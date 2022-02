이해찬 "감히 文정부 적폐라니…정치보복 기가 막힌다" 尹 맹비난

"검찰총장까지 고속 승진 시켜준 게 文정부"

"적폐라면 그 책임 상당 부분 윤석열에게 있어"

[아시아경제 강주희 기자] 이해찬 전 더불어민주당 대표가 '집권 시 적폐 수사'를 언급한 윤석열 국민의힘 대선후보를 향해 "어디 감히 문재인 정부 적폐란 말을 입에 담는단 말이냐"고 맹비난했다.

이 전 대표는 9일 이재명플러스 앱에 올린 '윤석열 후보는 또 누구를 모해하고 악어의 눈물을 흘리려 하느냐'는 제목의 글에서 "오늘 윤석열 후보는 문재인 정부에 정치 보복을 선언했다. 기가 막힌다"며 이같이 말했다.

그는 "적폐란 무엇인가. 오랫동안 기득권을 움켜쥐었던 사람들의 부정부패가 썩고 썩어 켜켜이 쌓인 것"이라면서 "어찌 5년도 채 안 되는 시간 동안 검찰과 감사원, 보수언론에 시달리고 K-방역과 G10 국가를 향해 여념 없이 달려온 문재인 정부에 적폐가 있을 수 있다는 말이냐"고 반문했다.

이어 "문재인 정부가 과거 정부의 적폐 청산과 국정농단 심판에 가장 핵심적인 역할을 맡겼고 검찰총장까지 고속 승진을 시켜준 사람이 윤 후보"라며 "만일 문재인 정부에 적폐라 할 만한 것이 있다면 그 책임의 상당 부분은 윤석열 후보에게 있을 것"이라고 지적했다.

이 전 대표는 또 윤 후보가 지난 5일 강정 해군기지가 있는 제주 서귀포시 강정마을을 찾아 기지 건설을 추진한 고(故) 노무현 전 대통령을 언급하며 울컥하는 모습을 보인 것에 대해서도 "악어의 눈물"이라고 강하게 비판했다.

그는 "이 눈물을 믿어야 할지 갈피가 잡히지 않았다. 본인이 인정했다시피, 윤 후보는 이명박 정부가 야인으로 소박하게 살아가시던 노무현 전 대통령님을 모해하고 탄압할 때, 그의 가족을 수사한 사람이었다"며 "그 정치보복으로 노 전 대통령을 모해하는 데 일조했던 윤 후보가, 문재인 정부를 상대로 정치보복을 한다면 도대체 누구에게 무슨 짓을 하겠다는 것이냐"고 따져 물었다.

그러면서 "김대중 전 대통령께서는 자신에게 사형을 언도했던 전두환을 사면했고 문재인 정부는 탄핵당한 박근혜씨까지 사면하며 정치 보복의 악순환을 막으려 했다"며 "그러나 윤 후보가 정치 보복을 입에 담아버린 이상, 이번 대선은 다시는 있어서는 안 될 참담한 일을 막는 대선이 되어버렸다"고 했다. 아울러 "정치보복의 불행한 과거가 반복되어서는 미래로 갈 수 없다. 야만스러운 과거가 다시 돌아오지 못하도록, 모두 힘을 모아 달라"고 당부했다.

앞서 윤 후보는 이날 중앙일보와 인터뷰에서 "민주당 정권이 검찰을 이용해 얼마나 많은 범죄를 저질렀나. 거기에 상응한 책임을 져야 한다"며 적폐 수사를 언급했다. 그는 '집권하면 전 정부에 대한 적폐 청산 수사를 하겠느냐'는 질문에 "해야죠. (수사가) 돼야죠"라고 답했다.

