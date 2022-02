[아시아경제 장세희 기자]지난해 10월 서울 도심 한복판에서 백골 상태의 두개골이 발견된 뒤 경찰이 수사에 나섰지만 혐의점을 발견하지 못해 9일 미제사건으로 등록한 것으로 확인됐다.

이날 서울 강동경찰서에 따르면, 경찰은 주변 폐쇄회로 등을 살펴본 결과 접근한 사람 등을 확인하지 못하고 미제사건으로 등록했다.

경찰은 지난해 10월13일 오전 11시40분께 강동구 풍납동 강동구청역 1번 출구 앞 환풍기와 화단 사이에서 두개골을 발견했다는 신고를 접수했다. 당시 환풍구를 청소하던 청소부가 이를 발견하고 경찰에 알렸다. 현장에 두개골 외 다른 신체 부위는 없었다.

이후 경찰은 국립과학수사연구원에 보내 정밀 감정을 의뢰했지만, 국과수 1차 구두 소견은 범죄 혐의점이 확인되지 않는다는 것이었다.

이와 관련 경찰 관계자는 "해당 사건은 미제사건으로 등록된 것이 맞다"고 밝혔다.

