정부 "자가진단키트 일부 수급불균형…수출통제·가격제한 검토"

[아시아경제 장세희 기자]정부가 코로나 자가 진단키트 수급 불균형 문제에 대한 대책으로 수출통제와 가격제한 조치 등을 언급했다.

류근혁 보건복지부 2차관은 9일 국회 예산결산특별위원회의 추경예산안조정소위에 나와 "최근 자가 진단키트의 수요가 늘어나면서 수요·공급에 불균형이 일부 발생하는 것은 사실"이라고 밝혔다.

류 차관은 "저희 판단에 따르면 하루 1천만 개 정도 생산이 가능하고 2월 중에는 2억 개, 3월 중 3억 개 가까이 생산 가능할 것으로 판단된다"고 말했다.

그러면서 "생산업체가 현재까지 세 개인데, 두 개를 더 추가해서 생산량을 늘리고 필요하면 최악의 경우지만 수출통제도 긴밀히 검토하고 있다"며 "매점매석에 엄정 대응하고 가격 제한까지 식품의약품안전처에서 검토 중"이라고 강조했다.

류 차관은 더불어민주당이 추진하는 전 국민 자가진단키트 지원에 대해서는 "전 국민에게 배포하려면 수억 개가 필요할 것"이라며 "현재 단계에서 저희 생각으로는 감염 취약 계층에 우선적으로 지원해드리고 전체 국민은 별도로 다른 방향으로 검토하는 게 필요할 것으로 본다"고 설명했다.

