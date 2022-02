반도건설은 8일 '2022년 안전보건경영방침 및 목표 선포식'을 갖고 중대재해 제로(0)를 선언했다고 9일 밝혔다.

반도건설은 이날 전국 37개 현장에서 '모두가 참여하는 Safety First(안전제일) 기업안전문화 구축'을 안전보건경영방침으로 선포하고 3대 다발사고 30% 이상 감축 등의 세부 목표를 임직원과 협력사에 전달했다.

반도건설 이정렬 시공부문대표는 "기업의 안전경영은 전 임직원이 한마음 한뜻으로 실천해야 목표를 달성할 수 있다"며 "회사를 위해서가 아니라 여러분 개개인의 건강과 가족을 위해 안전보건경영방침 실천에 앞장서 주길 바란다"고 말했다.

