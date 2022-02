[아시아경제 문혜원 기자] 커피빈코리아가 소노펫클럽앤리조트고양과 함께 커피빈 펫 멤버스 고객을 대상으로, 숙박권 응모이벤트를 진행한다고 9일 밝혔다.

커피빈 펫 멤버스 고객은 제조음료를 1잔 주문 구매하면서 바리스타에게 커피빈 펫 멤버스 회원임을 보여주면 펀칭된 응모권 1매를 지급 받을 수 있다. 응모권을 받은 고객은 커피빈 펫 멤버스에서 발급받은 펫민번호 등의 응모정보를 응모권에 기입하고, 해당 이벤트 응모함에 투입하면 된다.

참여기간은 이달 14일까지 커피빈 전 매장에서 응모 가능하며, 당첨자는 다음 달 4일 금요일에 발표된다. 커피빈 펫 멤버스 회원이면 누구나 참여할 수 있다.

1등 당첨자 10명에게는 소노펫클럽앤리조트 고양 펫 룸 1박 숙박권이, 2등 당첨자 20명에게는 커피빈 1만원권 상품권이, 3등 당첨자 30명에게는 커피빈 펫주아 음료권이 제공된다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr