광주은행, 더 빠르고 편리해진 ‘기업스마트뱅킹’ 전면 개편

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주은행은 기업스마트뱅킹 앱을 전면 개편하여 새롭게 출시했다고 9일 밝혔다.

기업스마트뱅킹은 ‘모바일 승인·결재 서비스’와 은행거래현황을 한눈에 확인할 수 있는 ‘기업금융현황’을 통해 기업특화 서비스를 한층 확대하고, 이용자 중심의 화면 구성과 빠른 금융서비스를 제공한다.

기업스마트뱅킹을 리뉴얼하면서 새롭게 도입된 ‘모바일 승인·결재 서비스’는 은행업무처리를 위해 기업의 실무담당자가 인터넷뱅킹에서 결재를 요청하면 결재권자가 모바일에서 내용을 확인하고 결재할 수 있는 서비스다.

기존에는 인터넷뱅킹에서만 가능했던 결재업무를 모바일로 확대함으로써 시간이나 장소에 제약 없이 손쉽게 은행업무를 처리할 수 있게 됐다. 이로 인해 외부 출장이 잦은 기업고객의 업무 효율성을 높일 수 있을 것으로 기대된다.

‘기업금융현황’ 메뉴에서는 기업의 은행거래 현황을 한눈에 볼 수 있다. 이 메뉴를 통해 기업관리자는 현재 기업의 금융자산 현황을 파악할 수 있으며, 예금·대출·카드 이용현황을 통해 과거 변동 추이도 확인할 수 있다.

일일금융거래 현황에서는 기업관리자가 확인해야 할 일일단위 은행거래 현황을 한눈에 볼 수 있도록 했으며, 뱅크스케줄에서 대출·카드 결제일 등 금융일정을 확인할 수 있게 되었다.

또한 개인사업자의 비대면 본인확인절차를 구축하여 은행 방문없이 입출금계좌 개설과 디지털OTP 발급을 통한 기업스마트뱅킹 가입을 원스탑으로 비대면 거래할 수 있도록 했다.

기업스마트뱅킹 메인홈 화면 또한 입출금계좌정보, 최근 거래내역, 승인·결재 현황, 기업금융 현황 등 중요한 정보나 메뉴를 개인사업자 또는 법인기업의 사용자 유형에 적합하도록 유연성있게 구성했으며, 빠른조회서비스를 통해 로그인 없이도 잔액, 거래내역, 카드이용내역을 간편하게 확인할 수 있어 서비스 이용의 편의성을 높였다.

백의성 디지털채널부장은 “핀테크 및 빅테크 기업의 금융산업 진출 등 치열해진 경쟁환경 속에서 지역 향토은행으로서의 지역 금융 발전 역할에 충실하면서도 디지털 혁신을 선도해 나감으로써 지속가능한 100년 은행으로 성장해 나가겠다”고 말했다.

