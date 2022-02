연구비 회수율 2%…'돈먹는하마' 공공 R&D 실용화 전문가 양성

2019년 기준 연구비 회수율 1.73% 불과

5개권역 6개 대학원에 전문 인력 과정 신설·지원

[아시아경제 김봉수 기자] 연간 수십조가 투입되는 공공연구개발은 회수율이 2%에 불과할 정도로 '가성비'가 나빠 '돈 먹는 하마'라고 불리운다. 정부가 공공연구개발 성과물의 실용화를 활성화하기 위해 관련 전문 인력 양성에 나선다.

과학기술정보통신부는 올해 지역 과학기술 실용화 생태계 조성, 과학기술 성과 실용화 전문인력 양성을 위한 대학원(STAR-Academy) 설립·운영을 지원하는 '지역 과학기술 성과 실용화 지원 사업' 신규로 추진한다고 9일 밝혔다. 과학기술 실용화 정책 등에 대한 이해와 기술이전·사업화 및 창업 전문지식·역량을 갖춘 기술 실용화 전문 인력을 양성이 목표다.

이 사업은 매년 수십조원의 막대한 공공재정이 투입되는 공공 연구 성과가 실제 상업화에는 지지 부진해 '예산 먹는 하마'라는 비판을 받는다는 현실을 개선하기 위해 추진된다. 실제 공공연구기관의 연구개발비는 2019년 13조1033억900만원으로 2011년 대비 4조원 가까이 늘어나는 등 빠른 증가 추세를 보이고 있다. 반면 활용율은 극히 떨어진다. 공공연구기관이 연구개발한 기술을 민간에 이전해주면서 거둔 수입은 투입액 대비 2% 안팎에 불과하다. 2019년의 경우 13조1033억900만원의 연구비를 썼는데, 기술이전 수입은 2273억1400만원으로 1.73%를 회수하는데 그쳤다.

정부는 이같은 공공 연구 성과 실용화의 걸림돌로 지목된 기술 중개조직(공공, 민간) 인력의 전문성 부족, 지역 간 기술 실용화 혁신역량 편차 등을 해소하기 위해 전문 인력을 양성하기로 했다. 이를 위해 전국 5개 권역에 ‘과학기술 실용화 대학원’을 6개 선정해 향후 6년간 지원할 예정이다. 서울·경인, 충청권, 호남·제주권, 대경·강원권, 동남권 등 5개 권역 6개 대학원에 올해에만 총 28억원이 지원된다.

1차년도에는 60명까지 뽑아 교육하고, 2차년도부터는 연간 240여명의 석박사 전문 인력을 배출할 예정이다. 각 대학원은 ‘과학기술 실용화 학과’를 개설하고 3개 내외 전공 과정(과학기술 실용화 정책·실무·창업)을 운영하게 된다. 과학기술 실용화 전반에 대한 이론 및 실무 역량 함양에 필요한 특화 프로그램을 신규 개발하고, 기초·원천 연구성과의 기술실용화 전주기 과정을 습득할 수 있도록 교육 과정을 편성한다. 특히 ‘기술창업 전공과정’은 고부가 가치 기술(연구성과) 기반 창업에 대한 지식·역량을 갖춘 핵심 인재를 양성하여 전문화된 대학 기술 창업 촉진하고, 예비 창업 대표를 양성할 계획이다.

과기정통부는 지난달 28일부터 다음달 2일까지 주관 대학원을 모집 중이다. 10일 오전 온라인 사업 설명회를 개최한다.

권석민 과기정통부 과학기술일자리혁신관은 “지역 과학기술 특성과 생태계 여건에 특화된 '과학기술 실용화 전문인력'을 권역별로 확산해 공공연구성과 활용·확산의 질적 성장에 기여할 수 있도록 적극 지원할 것”이라고 말했다.

김봉수 기자 bskim@asiae.co.kr