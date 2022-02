[아시아경제 이명환 기자] 네오위즈 네오위즈 095660 | 코스닥 증권정보 현재가 28,700 전일대비 150 등락률 -0.52% 거래량 259,548 전일가 28,850 2022.02.09 10:05 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정외국인, 3주 연속 '사자'…6주 연속 삼전 순매수 1위2022년 크게 터진다! "대선주+2차전지" 황금株 close 는 지난해 연결기준 영업이익이 전년 동기 대비 61.6% 감소한 231억5405만원이라고 9일 공시했다.

같은 기간 매출액은 2611억8387만원으로 9.8% 줄었다. 당기순이익은 전년 대비 14.8% 감소한 529억7355만원을 기록했다.

네오위즈는 "매출 감소 및 인건비 증가로 영업이익이 감소했다"고 설명했다.

이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr