대교 키즈스콜레, 3년 연속 '한국소비자만족지수 1위'

[아시아경제 최동현 기자] 대교는 유아동 프리미엄 전집 브랜드 ‘키즈스콜레’가 3년 연속 한국소비자만족지수 1위를 수상했다고 9일 밝혔다.

한국소비자만족지수는 소비자가 각 분야별 상품과 서비스의 만족도를 직접 평가하고 추천해 미래지향적인 기업을 발굴하기 위해 제정된 상이다.

키즈스콜레는 ‘1% 학부모들만 알고 있는 교육 노하우를 99% 학부모들도 누릴 수 있도록 하자’는 철학 아래 자체 개발한 전집부터 교구까지 차별화된 도서와 서비스를 제공하는 유아동 프리미엄 전집 브랜드다. 특히 상위 1% 학생들의 빅데이터를 분석해 개발한 ‘100일 독서 프로그램’은 과학적인 책 읽기와 독서 습관 형성을 위한 리딩 멘토링을 제공해 1% 독서법으로 학부모들 사이에서 인기를 끌고 있다. 100일 독서 프로그램은 매일 한 권의 책을 읽고 독서 성장일기 및 독후감 활동 등 다양한 미션을 제공해 독서의 깊이를 넓히고 확산적 사고를 기르는 데 도움을 준다. 독서 활동 미션을 성공하면 장학금을 지급해 호응을 얻고 있다.

대교의 키즈스콜레는 언어, 사회, 수리, 과학, 예술, 사고력 등 유아동 발달에 필요한 다양한 제품 라인업을 갖추고 있다. 국내 최초 유아 그림책 테라피 ‘스텝스(STEPS)’, 과학 탐구 독서 프로그램 ‘사이언스 메이커’, 1% 생활 속 수학 놀이터 ‘The 그림책 매쓰’ 등이 주목받고 있다.

이와 함께 대교 키즈스콜레는 아이와 함께 1% 독서법을 직접 체험할 수 있는 오프라인 공간 ‘키즈스콜레 라운지’를 전국 30여 곳에서 운영하고 있다. 서점 89곳, 전국 주요 백화점 및 아울렛 17곳에서도 키즈스콜레의 제품을 만나볼 수 있다.

대교 관계자는 “고객의 목소리에 귀 기울이고 독서 환경을 개선하기 위한 노력이 3 년 연속 소비자 만족 브랜드 1 위 수상으로 이어져 기쁘다 ”며 “ 키즈스콜레가 지향하는 독서 습관 솔루션의 가치를 더 많은 고객이 접할 수 있도록 고객경험을 극대화하고 브랜드 경쟁력을 강화할 것”이라고 밝혔다.

