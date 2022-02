GS25, ‘코리안 좀비’ 정찬성 공식 스폰서로…협업 상품 출시도

[아시아경제 임춘한 기자] GS25는 일명 ‘코리안 좀비’로 불리는 정찬성 종합 격투기 선수의 공식 스폰서가 됐다고 9일 밝혔다.

GS25는 이번에 정찬성 선수의 해외 빅매치가 갑작스럽게 잡힌 점을 고려해 경기 준비에 전념할 수 있도록 후원 건을 신속히 결정했다.

GS25는 정찬성 선수의 ‘결코 쓰러지지 않는 좀비’의 이미지를 잘 살린 정찬성 협업 에너지 드링크 음료 등 관련 상품 출시를 준비하고 있다. 또한 정찬성 선수의 당일 경기 승리를 위한 다양한 온·오프라인 이벤트도 계획하고 있다.

GS리테일 관계자는 “국내는 물론이고 베트남, 몽골 등 해외 GS25를 이용하는 고객들도 함께 정 선수를 한 마음으로 응원하는 계기가 됐으면 한다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr