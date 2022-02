檢 특활비 문제 꺼낸 추미애 "윤석열, 나라 곳간 맡을 자격 있나"

與 김승원 "尹, 특활비 147억 현금 사용"

국민의힘 "허위 마타도어"

[아시아경제 허미담 기자] 윤석열 국민의힘 대선 후보가 검찰총장 재임 당시 특수활동비로 147억 원을 현금으로 사용했다고 여당이 주장한 가운데 8일 추미애 전 법무부 장관은 윤 후보를 겨냥해 "내역 공개 거부한 검찰총장이 나라 곳간을 맡을 자격이 있나"라고 직격했다.

추 전 장관은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "윤 후보 측은 입만 열면 거짓말"이라며 이같이 말했다.

앞서 김승원 더불어민주당 의원은 지난 7일 국회 예산결산특별위원회 전체회의에서 윤 후보에 대해 "검찰총장 재임 당시 특수활동비로 147억원을 현금으로 썼다는 계산이 있다"고 주장했다.

김 의원은 법무부에서 제출받은 윤 후보의 검찰총장 재임 당시 특활비 관련 자료를 공개하며 "사용내역 자체가 없고, 영수증도 미첨부다. 전액 현금으로 다 썼다"고 지적했다.

이에 국민의힘 측은 "허위 네거티브"라고 반박했다. 국민의힘 선대본부는 입장문을 내고 "추 전 장관은 윤석열 당시 총장을 모해해 축출하기 위해 특활비 감찰을 지시하는 등 샅샅이 뒤지고 국회에서 검증한 사실도 있다"며 "어떠한 문제도 발견되지 않았음에도 또다시 새로운 문제인 것처럼 꺼냈다"고 했다.

추 전 장관은 이를 두고 "후안무치한 거짓말"이라며 "검찰 특활비 문제는 2020년 11월 국회 법제사법위원회가 불투명한 집행에 관한 지적을 먼저 했었다. 당시 서울 중앙지검도 수사비가 부족하다는 고충을 제기했었다"고 했다.

그는 "그해 배정된 특활비는 94억 원으로, 연초 법무부 검찰국을 통해 대검에 일괄 지급됐다"면서 "이에 검찰청 예산을 감독하는 법무부는 검찰국으로 하여금 500만원 이상 집행 내역에 관한 보고를 받도록 했다. 또 특정 부서, 특정 지검에만 불합리하게 과다 지급했는지 여부 등을 대검 감찰부가 조사하도록 지시했다"고 설명했다.

이어 "윤석열의 대검은 즉각 반발하면서 전혀 조사에 응하지 않고 증빙서류를 내지도 않았다"며 "검찰은 특활비 세부집행을 감사원 '특수활동비 계산증명지침'에 따라 이를 배정받아 쓴 내역과 자금 집행 자료를 보관해야 한다. 감사원 감사는 물론 법무부 자체 감사에 응해야 한다"고 꼬집었다.

추 전 장관은 "마치 윤석열 대검은 치외법권 지대처럼 제왕적 총장으로 군림하며 일절 거부했던 것"이라며 "검찰은 지난달 특활비 공개 소송에서 패소하고도 공개를 거부하며 항소를 제기했다"고 덧붙였다.

한편 검찰은 시민단체 '세금도둑 잡아라' 하승수 공동대표가 낸 특활비 공개 소송에서 지난달 패소했다. 그러나 검찰은 특활비 등은 기밀 사안인데 내역이 공개되면 수사 업무에 장애가 발생할 수 있다는 취지로 법원 판결에 불복해 항소했다.

