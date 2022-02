롯데百, 작년 향수 매출 1000억 돌파…1월에도 70% 신장

코로나19 이후 매년 전년대비 40%대 고신장

밸런타인데이·신학기 맞아 인기 향수 단독 세트 구성

5% 롯데상품권 증정 등 구매 혜택 제공

[아시아경제 김유리 기자] 코로나19 장기화로 마스크가 필수품이 되면서 향수의 인기가 높아지고 있다. 향수가 단순히 스스로를 꾸미고 개성을 표현하는 기능적인 역할을 넘어 코로나19로 인한 답답함과 피로감을 위로하는 감성 충전의 역할까지 수행하고 있다는 분석이다.

롯데백화점은 9일 향수 매출이 코로나19 이후 매년 전년 대비 40%대 높은 신장률을 기록하고 있다고 밝혔다. 지난해에는 처음으로 매출 1000억원을 달성했다. 지난달에도 전년 동기 대비 약 70% 신장하며 지속적인 성장세를 나타내고 있다. 지난해 5월 별도의 '니치 향수존'을 구성해 '크리드', '트루동', '퍼퓸드 말리' 등 프리미엄 향수를 새롭게 선보인 잠실점의 향수 매출은 리뉴얼 이후(2021년 5월~2022년 1월) 전년 동기 대비 약 2배 신장했다.

롯데백화점은 밸런타인데이와 신학기를 맞아 인기 향수 세트를 단독으로 기획하고 구매 혜택을 제공하는 등 2월 선물 수요 잡기에 나선다. 롯데백화점은 '크리드'와 함께 '실버마운틴워터 향수(50㎖) 세트'를 단독으로 선보인다. 오는 13일까지 '바이얼(1.5㎖)' 2종을 추가 증정한다. 이외에도 '아쿠아 디 파르마'와 '트루동' 등에서도 롯데백화점 고객을 위한 기획 상품을 준비했다.

밸런타인데이 한정판 향수도 만날 수 있다. '딥디크'의 베스트셀러 향 중 하나인 '오로즈 오드퍼퓸(70㎖)'이 밸런타인데이 한정판으로 출시됐다. '아쿠아 디 파르마'는 이탈리아 가죽 전문 브랜드 '폴트로나 프라우'와 협업해 만든 '차량용 디퓨저(19g)'를 선보인다. '조 말론 런던'은 '로즈 앤 매그놀리아 리미디트 코롱(50㎖)'을 내놨다. 11일부터 13일 롯데백화점에서 향수 등 화장품을 구매하는 고객에게 구매 금액대별 5% 롯데상품권을 증정하는 사은 행사도 진행한다.

코로나19로 집에 머무는 시간이 길어지면서 향수 외에도 디퓨저와 같은 '홈 프레그런스' 상품도 주목받고 있다. '조말론 런던'의 '라임 바질 앤 만다린 센트 써라운드 디퓨저', '산타마리아노벨라'의 '프로퓨모 뻬르 앰비엔테' 등이 인기다. '아쿠아 디 파르마'의 '글래스 캔들(200g)+전용 리드 세트'는 롯데백화점에서만 약 23% 할인된 가격에 구매할 수 있다. '록시땅'의 '코쿤 드 세레니떼 릴렉싱 필로우 미스트'도 인기 있는 상품으로 꼽힌다.

바디 제품도 인기다. '호캉스'를 즐기는 문화가 유행하면서 지난해 바디 제품 매출은 직전해 대비 42% 신장했다. '사봉'의 '바디스크럽 머스크(320g)'와 25주년 한정판으로 출시된 입욕제인 '베쓰볼 파츌리라벤더 바닐라(150g)' 등이 인기다. '록시땅'의 '시어버터 샤워 크림 밀크(250㎖)'도 지속적으로 사랑 받고 있는 제품이다.

정수연 롯데백화점 메이크업&퍼퓸팀장은 "앞으로도 유명 향수 브랜드뿐 아니라 새로운 브랜드를 지속 발굴하고 유치해 고객들의 마음을 좋은 향으로 위로할 수 있도록 하겠다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr