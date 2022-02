관악구-삼성전자 ‘청년 취업멘토링’ 운영...성동구, 4년 연속 정부혁신평가 우수기관 선정

[서울시 자치구 뉴스]관악구, 대학 재학생 및 미취업 청년 구직자 대상 취업 향한 소통의 장 마련 현직자와 비대면 만남 통한 기업·직무정보 및 고민상담 제공...성동구 필수노동자 지원 조례, 젠트리피케이션 방지 정책, ‘성동구민청’, 경동초 통학로 조성 등 높은 평가 행정안전부 주관 ‘2021년도 지방자치단체 정부혁신평가’서 4년 연속 우수기관 선정

[아시아경제 박종일 기자] 관악구(구청장 박준희)가 오는 3월부터 11월까지 삼성전자 수원사업장(DX부문) 현직자의 재능기부로 취업컨설팅 및 진로상담 등을 지원하는 '관악구-삼성전자 청년 취업멘토링'를 진행한다.

구는 삼성전자 현직자와의 만남을 통해 청년 취업준비생들에게 기업·직무정보와 진로에 대한 고민상담 등을 제공해 청년들의 취업의욕을 고취시키고, 취업성공을 적극적으로 지원하기 위해 이번 프로그램을 기획했다고 밝혔다.

멘토링은 매월 첫째 주 토요일 오전 10 ~ 낮 12시 진행되며, 화상통화 매체(페이스톡, 스카이프, Zoom 등)를 통해 멘토와 멘티가 공간적 구애 없이 만나 다양한 소재로 정해진 형식 없이 편안한 분위기에서 소통하며 진행된다.

멘토 1명 당 2명의 멘티가 배정돼 멘티 당 약 1시간가량 멘토링을 진행하며 일대일 멘토링을 통해 더욱 솔직하고 깊이 있는 소통이 가능할 것으로 기대된다.

대학 재학생 및 미취업 청년 구직자라면 누구든지 신청할 수 있고, 상시 접수로 운영되며 회차별 선착순 10명 내외의 청년들을 모집한다.

참여를 희망하는 청년들은 관악구청 홈페이지에서 신청서를 내려 받아 작성한 후 담당자 이메일로 신청하면 된다.

박준희 구청장은 “취업 고민이 많은 청년들에게 훌륭한 멘토가 되어주시는 삼성전자 현직자분들에게 감사의 말씀을 드린다”며 “청년들의 취업 관련 궁금증과 진로 고민 등을 해소시키고, 나아가 취업에 이를 수 있는 소통의 장이 열리길 바란다“고 말했다.

3월5일 첫 멘토링이 진행되며, 보다 자세한 사항은 관악구청 홈페이지(뉴스소식→관악소식)에서 확인하거나, 관악구청 청년정책과 청년일자리팀으로 문의하면 된다.

성동구(구청장 정원오)가 8일 행정안전부 주관 ‘2021년도 지방자치단체 정부혁신평가’에서 4년 연속 우수기관으로 선정됐다.

지방자치단체 정부혁신평가는 자율혁신, 참여와 협력, 포용적 행정, 신뢰받는 정부, 혁신확산 및 국민체감 등 5개 항목 14개 지표를 대상으로 평가한다.

공정한 심사를 위해 22명의 민간 전문가로 구성된 ‘지자체 혁신평가단’과 총 204명의 ‘국민평가단’이 참여했다.

성동구는 혁신, 상생, 소통, 안전을 민선7기 핵심가치로 4차 산업혁명시대 구민 모두가 똑똑한 기술의 혜택을 누리는 ‘스마트포용도시’를 핵심정책으로, 특히 주민 참여 확대를 통한 정책화 성과와 여러 주체가 함께 혁신을 이뤄낸 협업 사례가 좋은 평가를 받았다.

주요 사례로 전국 최초 ‘필수노동자 지원 조례’ 제정, ‘21.5월 법제화를 견인한 ‘필수노동자 지원정책’과 자영업자들의 일터를 지켜주는 ‘젠트리피케이션(둥지내몰림)방지정책’이 있다.

성동형 리빙랩인 ‘성동구민청’과 민·관·학 거버넌스 ‘경동초 안전한 통학로 조성’, 협업을 통한 자원재활용 ‘커피박 재활용 사업’과 2021 주민생활 혁신사례로 선정된 ‘성동형 스마트쉼터’, ‘스마트 보안등’ 사업도 높은 평가를 받았다.

전국 최초로 모바일에서 대기현황을 확인할 수 있는 ‘선별진료소 대기인원 실시간 안내시스템 구축’ 사업 등도 타 자치단체와 차별화된 정책으로 인정받았다.

이번 평가에서 우수기관에 선정된 지방자치단체는 향후 대통령·국무총리 ·행정안전부장관 표창 및 재정인센티브를 수여받게 되며, 우수사례는 ‘주민생활 밀착형’ 사례로 타 지방자치단체에 확산될 예정이다.

앞서 구는 전국 243개(광역 17, 기초 226) 지방자치단체 중 전국 최초로 최우수상인 ‘대통령상’을 2년 연속 수상한 유일한 기초자치단체로, 2018년부터 3년 연속 정부 표창을 수상한 바 있다.

성동구 관계자는 “전국에 확산되고 있는 구의 혁신 사업은 주민들의 목소리를 듣는 것에서 시작되었다”며 “앞으로도 주민이 체감할 수 있는 다양한 생활밀착형 정책을 발굴하여 스마트 기술로 주민이 만족하는 변화, 주민이 원하는 혁신을 통해 오래 살고 싶은 성동을 만들어 나가겠다”고 말했다.

