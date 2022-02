SSG닷컴, 식품 7만원이상 구매시 딸기 반값…“집콕족 공략”

[아시아경제 임춘한 기자] SSG닷컴은 오는 10일과 11일 쓱배송과 새벽배송으로 식품 7만원 이상 구매시 딸기를 최대 50% 할인가에 구매할 수 있는 ‘쓱찬스’ 행사를 진행한다고 9일 밝혔다.

유명산지 설향딸기, 새벽에 수확한 딸기, 한단딸기 등 이벤트 페이지에 진열된 11종 상품이 할인 대상이다. SSG닷컴 온라인 전용 물류센터 네오 및 전국 이마트 PP센터 배송 권역에 동시 적용되며 아이디당 2팩까지만 구매 가능하다. 구매 금액 산정시 쓱찬스 딸기 할인 상품 및 초콜릿 등 일부 상품군, 특가 상품은 제외된다.

다음달 진행될 쓱찬스 행사에 할인을 원하는 상품을 댓글로 남기는 이벤트도 진행한다. 작성 고객 중 추첨을 통해 SSG머니 3000원을 증정할 계획이다.

SSG닷컴 관계자는 “지난해 7월부터 진행한 쓱찬스 행사를 통해 복숭아, 소고기, 오징어 등 스테디셀러 신선식품을 합리적인 가격에 제공해 오고 있다”며 “고객이 남긴 댓글을 참고해 선호도가 높은 상품으로 3월 쓱찬스 상품 선정에 임하겠다”고 말했다.

