"어머나, 정말 의외"…中 '반칙왕' 왕멍도 놀란 황대헌 실격 판정

황대헌·이준서 어이없는 실격…황당한 편파 판정

[아시아경제 허미담 기자] 현역 시절 고의적인 몸싸움을 일삼아 '반칙왕'이라고 불리던 중국의 전 쇼트트랙 선수 왕멍(38)이 한국 쇼트트랙 남자대표팀 황대헌(23·강원도청)의 실격 처리에 의아하다는 반응을 보였다. 현재 왕멍은 중국 중앙(CC)TV에서 올림픽 해설자로 활동하고 있다.

7일 중국 시나스포츠는 "2022 베이징 겨울올림픽 쇼트트랙 남자 1000m에서 나온 한국 선수 황대헌의 실격 상황에 대해 은퇴 후 TV 해설위원으로 활동 중인 왕멍이 '어머나, 이건 정말 의외'라고 언급했다"고 보도했다. 이는 경기 과정에서 뚜렷하게 드러나는 황대헌의 실수가 없었다는 의미로 풀이된다.

앞서 황대헌은 이날 오후 중국 베이징 캐피털 실내경기장에서 열린 2022 베이징 겨울올림픽 남자 1000m 준결승 1조에서 조 1위로 결승선을 통과했다. 그러나 다른 선수를 추월하는 과정에서 레인 변경을 늦게 했다는 이유로 실격 처리됐다. 이로 인해 2, 3위로 들어온 중국 선수 런쯔웨이, 리원룽이 1, 2위로 결선에 진출했다. 준결승 2조에 속해 있던 이준서 역시 조 2위로 결승선을 통과했지만, 같은 이유로 패널티를 받아 실격 처리됐다.

석연치 않은 판정에 이정수 KBS 해설위원은 "(오히려) 이건 전 세계적으로 박수갈채를 받을 만한 플레이"라며 "기술상을 줘야 할 판에 이게 왜 실격이냐"며 어이없어했다. 안상미 MBC 해설위원도 "납득하기 어려운 판정"이라며 심판의 판정에 의문을 제기했다.

박승희 SBS 해설위원 또한 "황당해서 말이 안 나온다. 왜 이런 판정이 나왔는지 의문이 든다"면서 "리원룽이 혼자 중심을 잃었다. 부딪혔다면 황대헌의 움직임도 있어야 하는데 어떤 움직임도 없었다"고 지적했다.

한편 왕멍은 선수 시절 한국팀을 상대로 고의적인 몸싸움을 벌여 국내에서는 '반칙왕', '나쁜 손' 등으로 불리고 있다. 특히 왕멍은 2013년 헝가리에서 열린 쇼트트랙 세계선수권대회 여자 3000m에서 한국 선수 박승희를 고의로 밀어 넘어뜨리기도 했다.

왕멍은 지난 5일에는 쇼트트랙 혼성계주 2000m 준준결승 경기에서 한국 선수 박장혁이 넘어진 것을 두고 "잘 넘어졌다"고 막말을 해 비판받았다. 왕멍은 당시 "혼자 넘어졌다. 어쩔 수 없다. 뭐 어떻게 동정해줘야 할지 모르겠다"며 "이제 누구 탓을 하려고 하나"라고 비꼬았다.

