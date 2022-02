[아시아경제 이관주 기자] 코오롱생명과학 코오롱생명과학 102940 | 코스닥 증권정보 현재가 38,100 전일대비 3,450 등락률 -8.30% 거래량 205,352 전일가 41,550 2022.02.08 15:30 장마감 관련기사 [특징주]티슈진 상폐결정 보류…코오롱생명과학 7%↓[e공시 눈에 띄네] 코스닥-28일[e공시 눈에 띄네] 코스닥-2일 close 은 연결 기준 지난해 영업이익이 37억1927만원으로 흑자전환했다고 8일 공시했다.

지난해 매출액은 전년 대비 27.9% 늘어난 1654억8531만원, 당기순이익은 2억원으로 흑자전환한 것으로 집계됐다.

