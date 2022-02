[아시아경제 이관주 기자] 동양 동양 001520 | 코스피 증권정보 현재가 1,340 전일대비 10 등락률 -0.74% 거래량 966,519 전일가 1,350 2022.02.08 15:30 장마감 관련기사 동양, 297억 규모 상봉동 청년주택 신축공사 체결[특징주]덕성·동양 등, 윤석열 전 총장 국민의힘 전격 입당…새국면“원전주” 고공행진! 내일 더 갑니다 close 은 자회사 한성레미콘을 신주를 발행하지 않는 무증자 합병으로 흡수합병했다고 8일 공시했다.

회사 측은 "완전 자회사의 합병을 통해 법인 운영 관련 비용의 절감, 사업의 통합 운영에 따른 경영효율성 제고 등의 시너지 효과가 기대된다"고 밝혔다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr