◇ 임원

▶상임감사 장동우

◇ 부서장(1~2급) 전보

▶비서실장 구재용 ▶경영혁신처장 조성일 ▶대외협력처장 이민호 ▶인재개발원장 김광남 ▶사업기획처장 송동현 ▶신도시기획처장 김성수 ▶도시주택연구소장 조우현 ▶부동산금융사업관리단장 박양근 ▶미래주택사업처장 정금석 ▶주거복지처장 박성곤 ▶주택관리처장 박세원 ▶과천안산사업단장 안영대 ▶신도시보상처장 조영애 ▶산업단지처장 김형칠 ▶광교사업단장 박순호 ▶판교사업단장 이병성 ▶지역사업처장 김상현 ▶복합사업처장 이순례 ▶보상처장 하세원 ▶균형발전처장 조동칠 ▶남양주사업단장 이환용 ▶청렴감사실장 정일현

◇ 2급 승진

▶안전품질단장 성문제 ▶청렴윤리부장 박정희 ▶자산관리1부장 정태조 ▶도시재생처장 류정호 ▶광명시흥사업단장 안해성

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr