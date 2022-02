[아시아경제 이관주 기자] 신세계푸드 신세계푸드 031440 | 코스피 증권정보 현재가 81,700 전일대비 2,200 등락률 +2.77% 거래량 27,276 전일가 79,500 2022.02.08 15:30 장마감 관련기사 "신세계푸드, 날개단 실적에도 주가는 저평가...매수 전략 유효"“집에서도 6분이면 OK” 신세계푸드, 아인슈타인 브로스 베이글 3종 출시국민연금, CJ·한화 담고 건설은 덜고 close 는 연결 기준 지난해 영업이익이 293억원으로 전년 대비 278.6% 증가했다고 8일 공시했다.

지난해 매출액은 전년 대비 7.5% 증가한 1조3328억8877만원, 당기순이익은 24억1706만원으로 흑자전환한 것으로 집계됐다.

